Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin bir asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, perşembe günü başlayacak ramazan ayının tüm İslam alemine ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 4'er bin lira ikramiye verildiğini anımsatan Özel, AK Parti'nin, bayram ikramiyelerini 5 bin liraya yükseltmek için hazırlık yaptığını iddia etti.

Özel, "5 bin lira bu sene 4 kilogram kuşbaşı alıyor. 2018'de 24 kilogram kuşbaşı alan emekli ikramiyesinden 4 kilogram kuşbaşı alan emekli ikramiyesine. Peki CHP ne diyor? Emeklilerin bayram ikramiyesi bir asgari ücret olmalıdır diyor." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle bugün 24 kilogram kuşbaşı alındığını belirten Özel, "Tutarlı, doğru, vicdana, keseye uygun hesap, emekliye uyacak hesap buradadır. Emekliye uyacak iktidar CHP iktidarıdır." dedi.

Özel, geçen yıl marketlerde 1610 liradan satılan ramazan kolisinin bu yıl 2 bin 415 liradan satıldığını, ramazan ayı enflasyonunun yüzde 50 olduğunu ifade etti.

Ramazan ayında milletin sesinin duyulması gerektiğini dile getiren Özel, "Siyasette sesleri biraz kısalım, birazcık alt perdeden konuşalım ama bu milletin sesini duyalım. Mesela diyelim ki emekli, asgari ücretli, çiftçiler için hayatı kolaylaştıracak bir ramazan paketini, bir koliyi de biz yapalım. Bu ülkede bunun için gereken her şey var. Bir tek şey eksik, siyasi irade eksik." dedi.

Özel, "Bu vakitten sonra 'Bütün partiler birlikte bir şey yapalım' derseniz, gazi, şehit, emekli, emekçi için buradayız. Yapmazsan senden bir şey isteyen ne olsun. Tek bir şey istiyoruz, getir sandığı, ben çözeceğim bütün sorunları." diye konuştu.

Boğaz köprüleri ile bazı otoyolların özelleştirileceğini iddia eden Özel, özelleştirmeye karşı çıkmak için CHP İstanbul İl Başkanlığınca Arnavutköy-Ortaköy arasında düzenlenecek yürüyüş için İstanbul Valiliğinin izin vermediğini söyledi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah İstanbul Valisi'nden razı olsun. İzin verse 100 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi duyardı, Allah'ın izniyle bu akşam 10 milyonlar duyacak. Saat 17.00'de iki köprü arasından yürüyeceğiz, iki boğaz köprüsü ve yedi otoyolun 3,5 milyar dolara satılacağını anlatacağız. Ramazanın ruhuna yönelik Kadir İnanır'dan söyleyeyim, 'Tayyip Bey, bizim adımız Tatar Ramazan. Biz bu oyunu bozarız.'"

"Filistin'deki 71 bin kişinin kanı Netanyahu'nun elindedir"

Boğaziçi Üniversitesindeki erkek ve kız yurtlarının 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldığını anımsatan Özel, törene, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin değil AK Parti'nin kadın ve gençlik kolları üyelerinin alındığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'nu kurduğunu anımsatarak, Gazze'de oteller, kumarhaneler ve marinaların yapılacağını, bölgedeki hidrokarbon, doğal gaz ve petrolün ABD ve İsrail tarafından kullanılacağını öne sürdü.

Türkiye'nin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nda yer aldığını belirten Özel, "Filistin'deki 71 bin kişinin kanı Netanyahu'nun elindedir. Onun elini sıkan, o katliamın ortağıdır." dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in atamasına tepki gösterdi, eleştirilerde bulundu.

"Gürlek'in, en tartışmalı davaların hakimi olduğunu" iddia eden Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı CHP'li belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmalar ile açılan davalara ilişkin eleştirilerde bulundu."

Özel, "Akın Gürlek hiçbir zaman başsavcı olmadı, hep siyasiydi. Bugün de siyasi." dedi.

Adalet Bakanı Gürlek'in mal varlığına ilişkin iddialarda bulunan Özel, Gürlek'in bir hafta içerisinde mal varlığını basının karşısında açıklamaması durumunda kendisinin açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde yaşanan arbedeye yönelik sözlerine de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Şubat'taki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kendisine yönelik "Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz, ne gücünüz yetmez" sözlerini anımsatan Özel, "Sizin gidişinizi ne durdurabilirim, ne durdururum. Millet sizi gönderiyor. Bu gidişi sürdüreceğiz, hızlandıracağız. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, bu gelişi durduramayacaksın. Halkın partisi gelecek, milletin yüzü gülecek." ifadelerini kullandı.