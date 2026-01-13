Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu 20 bin liraya madem ki Sayın Bahçeli de bugün 'sefalet maaşı' dedi, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, 'asla altında olamaz' diyelim, oylarımızı verelim ve emekliyi de Meclis'in itibarını da kurtaralım." ifadesini kullandı.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, son grup toplantısının ardından yoğun bir çalışma sürecinin içerisinde olduklarını, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitinglerin 80'incisini Denizli'de büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özgür Özel, vefatının 14. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle andı.

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle görme engellilere yönelik farkındalığın artmasını istediklerini dile getiren Özel, "Mutlaka bir 'beyaz baston yasası'na ihtiyaç var. CHP olarak bu ihtiyacın da farkındayız ve tüm grupları 'beyaz baston yasası'nı çalışmaya ve hep birlikte yasalaştırmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Ülkenin büyük bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu söyleyen Özel, asgari ücretlilerin, emeklilerin ve çiftçilerin tarihin en borçlu dönemini yaşadığını, yüksek faiz, yüksek enflasyon ve zamların herkesin belini büktüğünü iddia etti. Özel, "AK Parti'nin bu sıkıntıları çözecek kadroları da becerisi de enerjisi de yok. Öyle bir ihtimal yok artık. O yüzden AK Parti ile milletin arasına giren mesafeyi görmek lazım." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Özel, yabancı devlet başkanlarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen hediyelerin sergileneceği Kasımpaşa'da kurulacak müzeye ilişkin eleştirilerde bulundu.

Emeklilerin çok zor günler geçirdiğini, AK Parti'nin emeklilere gerekli ilgiyi ve desteği vermediğini öne süren Özel, "Onlar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün beğenmediğimiz, itiraz ettiğimiz asgari ücret 28 bin lira, 1,5 asgari ücret 42 bin lira." dedi.

"Çatlasalar da patlasalar da emeklinin arkasında durmaya devam edeceğiz"

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini anımsatan Özel, en düşük emekli aylığıyla 2002 yılında 8 çeyrek altın alınabiliyorken, bugün 2 çeyrek altın bile alınamadığını belirtti. Özel, "Bugün her emekli her ay 6 çeyrek altın kaybediyor. Kusura bakmasın emekliler ve bunu bilsin bütün Türkiye, bir şey nerede kaybedildiyse orada bulunur. Madem 6 çeyrek altını her ay için bir seçim sandığında kaybettik, ilk seçim sandığında gidip orada bulacağız." ifadesini kullandı.

Özel, geçen yıl temmuz ayında en düşük emekli aylığı alanların sayısının 3 milyon 700 bin olduğunu, bugün bu sayının 4 milyon 900 bine yükseldiğini vurguladı.

Asgari ücretin en az 39 bin lira olmasını, en düşük emekli aylığının da asgari ücrete sabitlenmesini teklif ettiklerini hatırlatan Özel, kaynakların etkin kullanılması ve işverene destek verilmesiyle bunun yapılabileceğini dile getirdi.

CHP Grubu olarak emekli maaşlarının yükseltilmesi için TBMM Genel Kurulunda nöbete başladıklarını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grubumuz hep birlikte büyük bir azimle emekliler için mücadeleye, dikkatleri Meclis'e çekmeye ve emekliler için Meclis'te nöbet tutmaya karar verdi. 6 gündür gece gündüz oradalar, Türkiye'nin gündemine oturttular. AK Parti hazımsızlıkla etmedik hakaret bırakmıyor milletvekillerimize. Aslında onlar bu meselenin gündeme gelmesine, konuşulmasına, haber olmasına, yani sizlere yaptıkları zulmün daha çok görülmesine, duyulmasına dayanamıyorlar. Hazımsızlık yapıyorlar. Çatlasalar da patlasalar da emeklinin arkasında durmaya devam edeceğiz."

"Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse Grubumuz iki elini birlikte kaldırıp oy verir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emekli aylıklarına ilişkin sözlerine işaret eden Özel, tüm muhalefet partilerinin ardından MHP'nin de emekli aylıklarının yükseltilmesine yönelik talebini dile getirdiğini söyledi.

Özgür Özel, "Emekliler, MHP de buna 'sefalet' dedikten sonra, herkes samimiyetle lafının arkasında durursa bu Meclis'te artık azınlık değil, çoğunluksunuz. Buradan Sayın Bahçeli'ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse Grubumuz iki elini birlikte kaldırıp oy verir." diye konuştu.

Aksi durumda her partinin ayrı veya ortak teklif verebileceğini anımsatan Özel, "Bu 20 bin liraya madem ki Sayın Bahçeli de bugün 'sefalet maaşı' dedi, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, 'asla altında olamaz' diyelim, oylarımızı verelim ve emekliyi de Meclisin itibarını da kurtaralım." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini belirterek, tüm siyasi partilerle görüşme yapacaklarını ve en düşük emekli aylığının en iyi noktaya getirilmesi için mücadele edeceklerini kaydetti.

(Sürecek)