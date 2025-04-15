Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadının, kaç çocuğu olacağı, doğuracaksa nasıl doğuracağı, nasıl büyüteceği, kadının nasıl giyineceği, ne yiyeceği, ne içeceği, ne kadar güleceği kadının bileceği iştir. Bu konuda laf söylemek hiç kimseye, hiçbirimize düşmez." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesi ve ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik soruşturmalarla "CHP ve İmamoğlu'na yönelik bir operasyon başlatıldığını" öne sürdü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yaptığı ön seçim günü tutuklandığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Her darbenin elbette silahları vardır. Askerse tanktır, tüfektir. Bugünkü gibi sivil darbenin silahı yargıdır. O silahların mühimmatı vardır. Askeri darbede kurşundur, mermidir. Bugünkü yargı darbesinde mühimmat yalandır, iftiradır. Yalanla, iftirayla yürüyen, birisinin talimatıyla yargı eliyle yürüyen 19 Mart sivil darbesi aynen 15 Temmuz darbe girişimi ya da 12 Eylül darbesi, 12 Mart darbesi, geçmişte 1960 darbesi gibi milletin gönlünden asla ve asla bir destek görmemiştir. Tarih önünde de diğer darbeler gibi mahkum ve mahcup olacaktır."

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasına ilişkin sürecin Türkiye'ye maliyetinin 45 milyar dolar olduğunu öne süren Özel, bu paranın emekliler, yoksullar, öğrenciler, çiftçiler ve asgari ücretliler için kullanılması yerine "İmamoğlu'nun siyaseten saf dışı bırakılması" için harcandığını iddia etti.

Yurt genelindeki soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai don olayının birçok tarım ürününü etkilediğine işaret eden Özel, "Türkiye'nin dört bir yanında kiraz, şeker pancarı, ceviz, narenciye, çay, fındık, aklınıza hangi ürün geldiyse 1-2 gecede dondan yandı. Öyle bir noktaya geldi ki narenciye üreticileri perişan oldu. Öyle bir noktaya geldi ki çiftçiye geçen yıl 178 milyar hak ettiği desteklemeyi vermemişlerdi. Verdikleri çok daha azdı. Hak edilen 178 milyarı vermemişlerdi. Bu don çiftçiyi yakarken Mehmet Şimşek'in yaktığı para 1,7 trilyon. Yani çiftçiye verse herkesin yüzünün güleceği bu parayı çiftçiden esirgemişti." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, CHP milletvekillerinin, zirai don olayından etkilenen üreticilerin yanında olduğunu, yaptıkları ziyaret ve görüşmelerle mağduriyetlerinin giderilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Karşılarında, milletten kopmuş kötü bir akıl ve kötü bir niyet olduğunu ifade eden Özel, "Karşımızda devleti, içinden adaleti çektiği için çeteye dönüştürmüş bir yapı var. Devlet, para toplayan, silah taşıyan, insanları hapse atan bir yapıdır ama adaletle yönetildiğinde senin, benim malımın güvencesidir o hapishaneler. Hırsızı koyar, gerçek hırsızı. Belinde taşıdığı silah senin silahsız gezmene, çoluğunun, çocuğunun güven içinde yaşamasına, sokaktaki kadının korkmadan yürümesine katkı sağlar." diye konuştu.

Devletin içinden adaleti çekince geriye çeteleşmenin kaldığını belirten Özel, Türkiye'nin demokratik ve güçlü bir hukuk devleti olmasının gerekliliğine değindi.

"Kadınların yerine konuşmaya, karar vermeye son verin"

Özgür Özel, Sivassporlu futbolcuların, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesinde taşıdığı "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartla sahaya çıkmasına tepki gösterdi.

Özel, "Kadının, kaç çocuğu olacağı, doğuracaksa nasıl doğuracağı, nasıl büyüteceği, kadının nasıl giyineceği, ne yiyeceği, ne içeceği, ne kadar güleceği kadının bileceği iştir. Bu konuda laf söylemek hiç kimseye, hiçbirimize düşmez. Artık, kadınların yerine konuşmaya, karar vermeye son verin. İnsanı, erkek olduğundan utandırıyor bunlar." dedi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında parti içi disiplin süreci başlattıklarını hatırlatan Özel, bazı CHP'li kadın belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine yapılan hakaretlere karşı AK Parti cephesinden bir tepki görmediklerini öne sürdü.

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'ye bir kez daha üzüntülerini ilettiğini belirten Özel, olayı duydukları andan itibaren Kurtuluş'u tedbirli olarak disipline verdiklerini hatırlattı.

Özel, proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını eleştirdi. Bakan Tekin'in, söz konusu sürecin 6 bin öğretmenle sınırlı olduğunu açıkladığını aktaran Özel, şunları söyledi:

"Yusuf Tekin, kanuna geçen senelerde koyduğu, bizim Anayasa Mahkemesine taşıdığımız bir yetkiyi kullanarak ölçmeden, değerlendirmeden, sınava sokmadan, başarısına bakmadan Bakan kararıyla 6 bin öğretmeni atıyor, yerine 6 bin öğretmen getiriyor. Ortak özellik, gidenler liyakatli, çalışkan, disiplinli ve aydın, Atatürkçü öğretmenler; gelenlerin ortak özelliği tek bir yandaş sendikadan gelen, itaat dışında bir özellikleri olduğunun belgelenmediği, bilinmediği tecrübesiz öğretmenler. Mutlaka içlerinde alanlarında iyi olanı vardır. Yap sınavı yarışsınlar. Bir tecrübe koy, önce bir yerde hazırlansınlar. Ama sırf yandaş diye bu öğretmenleri getiriyorlar."

Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik planı ile Gazzelileri sürgüne göndereceğini ve bölgedeki hidrokarbon madenlerine sahip olmayı amaçladığını belirterek, bu durum karşısında AK Parti iktidarının sessiz kaldığını ve "Filistin davasını savunur" gibi yaptığını öne sürdü.

(Sürecek)