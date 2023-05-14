Özdemir: 'Kıymetli dava arkadaşlarımız her yerde partimize verilen helal oyların israf edilmemesi için üstün gayret sarf ediyor'

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden milletvekili seçilen Mhp'li İsmail Özdemir, "Kıymetli dava arkadaşlarımız her yerde partimize verilen helal oyları israf edilmemesi için üstün gayret sarf ediyor" dedi.

Özdemir, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden milletvekili seçilmesinin ardından parti önünde bekleyen vatandaşlara seslenerek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu netice hepimizin başarısıdır. MHP başarılı bir seçim çalışması yürütmüştür. 35 günü bulan süre zarfında sadece milletvekili adayları ile 80'den fazla toplantı tertip etmiştir. 25 bin hemşerimizle iftar sofralarında veya ramazandan sonra beraber olduk. 16 ilçemizin tamamıyla beraber merkezdeki mahallelerimizde de bulunmak suretiyle vatandaşlarımızla buluştuk. Bu süre zarfında yine basın yoluyla milletvekili adaylarımız bu görüşlere katkı sağladı. Bu süreçte MHP'den aday olup MHP'nin başarısı için mücadele eden, serumla ayakta durarak yılmadan bir eli daha fazla nasıl sıkarım, bir hemşerimize daha nasıl ulaşırım, bu anlamda milliyetçi hareketin başarısı için nasıl fazla başarı sağlarım diyen milletvekili adaylarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Özdemir, "Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına tekabül eden böylesi bir zamanda diliminde Kayserili hemşerilerimiz kararını ve iradesini ortaya koymuştur. Şuanda oy sayma işlemleri devam ediyor. Kıymetli dava arkadaşlarımız her yerde partimize verilen helal oyları israf edilmemesi için üstün gayret sarf ediyorlar. Son ana kadar da bunun takipçisiyiz. Seçimlere baktığımızda Kayseri'de hem Cumhurbaşkanlığı hem de 28. Dönem milletvekilliği seçimleri demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmiştir. Bu, bu seçimin en değerli yanıdır. Bu şartlarda da aziz Kayserili hemşerilerimiz MHP'den memnuniyetlerini iradeleriyle ortaya koymuş ve 2 milletvekilini tekrar vazifelendirmek suretiyle tekrar TBMM'de göndermiştir. Son ana kadar bize verilen oyların takipçisi olacağız. 3'üncü sırada olan Adnan İncetoprak beyefendinin de bu şartlarda meclise gitme potansiyelinin olduğu gerçeğinden hareketle son ana kadar oy sayım noktalarında değerli dava arkadaşlarımız bu sürecin takipçisi olacaktır. İnşallah kendisinin de bu anlamda meclise beraber olacağı inancımı taşıyorum ama son ana kadar da beklemek lazım diyorum. Bu şartlarda Kayserili hemşerilerimizin MHP'ye yüklemiş olduğu sorumluluğunda bilincinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu bir memnuniyetin göstergesi olduğu kadar yeni dönemde de bize verilen vazifedir ve bu vazifede bizleri sizlere, sevdamız bildiğimiz Kayseri'mize mahcup etmesin diyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ