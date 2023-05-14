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Oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile taşındı

Oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile taşındı

Politika Haberleri

Giresun Fevzi Çakmak mahallesinde 85 yaşındaki Senem Yaramış, arabayla getirildiği okulda sandalyeye oturtulup taşınarak bağlı olduğu sandıkta oy kullandı.

Giresun Fevzi Çakmak mahallesinde 85 yaşındaki Senem Yaramış, arabayla getirildiği okulda sandalyeye oturtulup taşınarak bağlı olduğu sandıkta oy kullandı.

Giresun merkeze bağlı Fevzi Çakmak mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki Senem Yaramış oy kullanmak için yakınları tarafından 23 Nisan İlköğretim Okuluna getirildi. Yaşlı ve yürümekte zorluk yaşayan Yaramış, görevliler tarafından oy kullanacağı sınıftaki 1067 nolu sandığa sandalya ile taşındı. İlerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yerine getiren Yaramış'a oy kullanma kabininde yakınlarının yardımcı olmasına itirazlar olsa da sandık başkanı ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle oy kullanması sağlandı. - GİRESUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

23 Nisan Giresun Politika Haberler

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