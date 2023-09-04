Osmaniye'de polis asayiş uygulamalarında 11 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de yapılan polis asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 11 şüpheli tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı eşya ele geçirildi.
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 79 şahsı yakaladı. Şüphelilerden 5 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 88 tabanca fişeği, 38 tüfek kartuşu, 1 bıçak, 1 çalıntı motosiklet, 52 iskambil kağıdı, 1000 TL ve 100 USD kumar parası, 80 karton, toplamda 800 kaçak sigara, 49.31 gr muhtelif uyuşturucu madde, 6 çalıntı cep telefonu, çuval içerisinde çalıntı tel korkuluk ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE