Osmaniye'de polis asayiş uygulamalarında 11 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de yapılan polis asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 11 şüpheli tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı eşya ele geçirildi.