Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Su Projesi Eleştirisi: 'Adalet Önünde Hesap Versin'

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Polatlı İçme Suyu Projesi'nde "sahte belge kullanımı ve kamu zararı" iddiasında bulunarak, "Fakirin fukaranın hakkını yiyen bu yönetimin inşallah adalet önünde hesap vermesini bir an önce bekliyoruz." dedi.

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının yer aldığı su bidonlarıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Başkentteki su kesintilerine değinerek, vatandaşların çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayamadığını söyleyen Gökçek, "Polatlı İçme Suyu Projesi" adı altında Ankaralıların parasının heba edildiğini savundu.

Polatlı İçme Suyu Projesi kapsamında Ankara'dan Polatlı ilçesine su götürülmesi için bir ihalenin yapıldığını aktaran Gökçek, ihaleyi 549 milyon bedelle kazanan şirkete projenin tamamlanması için 900 gün süre verildiğini anlattı.

Gökçek, "549 milyona işe başlıyorlar, iş 2,5 milyar liraya bitiyor." dedi.

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde Kesikköprü'den Ankara'ya kadar döşenen 384 kilometre boru hattının 7,5 ayda tamamlandığını dile getiren Gökçek, şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş zamanında 549 milyon liraya çıkan tek bir hat olan Polatlı hattının 5 yıldır yapımı devam ediyor ve maliyet 2,5 milyar liraya yükseldi. Kabiliyetsiz olabilirsiniz, bir işi beceremiyor da olabilirsiniz ama 384 kilometre hat, AK Parti döneminde 7,5 ayda bitiriliyorsa 107 kilometrelik Polatlı hattını nasıl 5 senede yaparsınız? Burada bir vurgun vardır. Bu vurgun nedir? Yıllar içerisinde enflasyon oranlarında hem borulardan hem yapım maliyetlerinden işin maliyetini yükseltip birilerine Ankara'nın parasının peşkeş çekilmesidir."

ABB Başkanlığının, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Gökpınar Barajı Projesiyle ilgili teklifini kabul etmediğini söyleyen Gökçek, "Bugün Ankara susuzlukla karşı karşıyayken ek bir kaynak olan Gökpınar'dan su getirilecek bunu kabul etmiyor, Ankara'nın mevcut suyunu götürüp Polatlı'ya vermeye çalışıyor. Biz Ankara'nın rezervini Polatlı'ya kullandık, Polatlı'da ek bir kaynak olacak Gökpınar'ı reddettik. Bu maalesef Mansur Yavaş'ın buradaki müteahhitleri zengin edebilmek için yapmış olduğu bir hamledir. "diye konuştu.

Polatlı İçme Suyu Projesi'nde ihaleyi alan firmanın sahte iş bitirme belgesi kullandığına yönelik basında haberlerin yer aldığını aktaran Gökçek, sahte yeterlilik belgesiyle iş yapıldıysa suç işlendiğini belirterek, bu konuya açıklık getirilmesini istedi.

İhaleyi alan firmaya 2025 yılında hak ediş düzenlendiğini söyleyen Gökçek, bu konuyla ilgili belgeleri savcılığa ulaştıracağını söyledi. Gökçek, "Mansur Yavaş'ın 2020 yılında yaptığı ihale, 2025 yılı da dahil hak ediş almaktadır. O yüzden 549 milyon liralık para 2,5 milyar liraya çıkmıştır." dedi.

Ankara'da trafiğin felç olduğunu, Ankaray'ın bozuk olduğunu, Ankara'ya su verilemediğini ifade eden Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Gökçek,"Fakirin fukaranın hakkını yiyen bu yönetimin inşallah adalet önünde hesap vermesini bir an önce bekliyoruz." diye konuştu.