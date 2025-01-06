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Osman Gökçek'ten Ankara Belediyesi'ne Yolsuzluk İthamı

Osman Gökçek'ten Ankara Belediyesi'ne Yolsuzluk İthamı
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası cenaze malzemeleri ihalesinde yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Gökçek, yapılan harcamaların akıbetini sordu ve belediye başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk olduğunu savundu.

Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABB'nin konser harcamalarının ardından yeni bir "vurgun ve skandalla" gündeme geldiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ABB'nin cenaze torbası ve kefen alımına ilişkin ihaleye çıktığını ifade eden Gökçek, "Depremden 11 gün sonra ihaleye çıktılar. 21-B acil eylem alımıyla yapıldı bu ihale. 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim edilmek üzere ihlale sonlandı. Deprem oldu, 35 gün geçti, Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 milyonluk alımla kefen takımı ve ceset torbaları aldı. 35 gün geçmesine rağmen o bölgedeki hangi vatandaşımıza kullandılar?" diye konuştu.

Aynı dönemde Üsküdar Devlet Hastanesinin tanesi 259 liradan 30 kefen takımı aldığına dikkati çeken Gökçek, "Üsküdar Devlet Hastanesi tanesi 57 liradan ceset torbası satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimizde elimizde 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede? Bu ihale içinde kefenden kaç tane satın aldıkları, ceset torbasından kaç tane aldıklarını da bilmiyoruz. Bu işin iki tarafında sıkıntı var. Vatandaşımız elindeki bileziğini gönderirken, insanlar soğukta gidip o bölgede yatıp, insanların yarasını sarmaya çalışırken, bunlar kefenleri, ceset torbalarını parayla doldurdular." ifadelerini kullandı.

Bu ihaleyi alan firmanın inşaat firması olduğunu, şirketin şimdiye kadar sadece cenazeye ilişkin 2 iş yaptığını, bunların da ABB'ye olduğunu belirten Gökçek, "Her gün bize gelip depremle alakalı konularda konuşan CHP'lilere sesleniyorum, Mansur Yavaş'ın yaptığı bu vurgun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu nereye konumlandırıyorsunuz?" diye sordu.

ABB'nin diğer belediyelere kıyasla kefen ve tabut alımlarında birim fiyatlar üzerinden çok fazla para ödediğini dile getiren Gökçek, 2020, 2022 ve 2024'te yapılan ihalelerde 15 milyon lirayı bulan yolsuzluklar yapıldığını ileri sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, ihaleleri konuyla alakası olmayan şirketlere verdiğini belirten Gökçek, şunları söyledi:

"Bu paralar kimin cebine gitti? Ankaralı hemşehrilerimin bu paraları kime peşkeş çekiliyor? Bu kişilerin mutlaka ortaya çıkması lazım. Bunların hepsini savcılığımıza teslim edeceğim. Tüm verileriyle, kişileriyle araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Mahsur Yavaş yıllardır bu işleri yapıyor, bu konuyla alakalı neden bu adamın üzerine gidilmiyor? Acaba Ankara'da da bu konuyla alakalı kendisini koruyan bir çete mi var? Sayın Mahsur Yavaş, pandemi döneminde, konserde, tabutlarda, ceset torbalarında, kefen işlerinde yaptığın vurgun ortada. İnsanlar ağlarken, enkaz altından çığlıklar gelirken, hepimiz Türkiye olarak yekvücut olmuşken bu yapmış olduğunuz ihaledeki ceset torbaları, kefenler nerede? Bunların arasındaki fiyat farkları kimin cebine gitti?"

Gökçek, basın toplantısına, "Ankara'da vurgunun adı ölüm" yazılı pankart ile çıkarken, salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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