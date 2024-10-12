Nihat Zeybekci: Filistin Ecdadın Emanetidir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Filistin'in, ecdadın emaneti olduğunu belirterek, "Bu İsrail soykırımının, İsrail'in zulmünün, o siyonizmin hedefinde Türkiye vardır." dedi.

Zeybekci, Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sarayköy 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tüm dertlerinin bu millete hizmetkar olmak olduğunu söyledi.

Vatan ve millet için her zaman göreve hazır şekilde beklediklerini ifade eden Zeybekci, "'Haydi' dendiği zaman 'eyvallah' diyerek bu görevleri üstlendik. Bugün bu şehrin sokaklarında, caddelerinde başımız dik, alnımız açık yürüyebilen insanlarız. Sağcısıyla, solcusuyla hepsiyle kucaklaşan insanlarız. Hiç ötekileştirmedik, 'sen şucusun' demedik bugüne kadar. İnanın bana göreve geldikleri andan itibaren ötekileştirmeye başlayanları da milletimizin takdirine bırakıyoruz." diye konuştu.

Zeybekci, dünyadaki ekonomik dalgalanmaların ülkeyi etkilediğini kaydederek, "Türkiye çok büyük bir ülkedir, çok büyük bir devlettir. Dünya Bankasının satın alma gücüne göre dünyanın 11. büyük ekonomisi. Bütün dertleri Türkiye gitmesin daha fazla. Çünkü biliyorlar ki Türkiye edilgen bir ülke olamaz. Türkiye egemen bir ülkedir. Bizim kanımızda var egemen olmak. Gün geldiğinde başlarına ne yol gelişeceğini bildikleri için etrafımızdaki oluşturulan bütün o hengamenin ana hedefi Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarına değinen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu İsrail soykırımının, İsrail'in zulmünün, o siyonizmin hedefinde Türkiye vardır. Başka dertleri yok. Etrafındakilere baktığınız zaman, en büyüklerinden bir tanesi işte İslam coğrafyasında diyor ki 'bizim Filistin diye bir derdimiz yok.' Asla vazgeçmediler. Çünkü Filistin bizim ecdadımızın bize emanetidir. Hedeflerinin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz."

Zeybekci, yıl sonunda enflasyonla ilgili istedikleri noktaya geleceklerini, gelecek yıl bu dönemde yüzde 20'lerin konuşulacağını kaydederek, "O güne kadar da biraz daha böyle kemer sıkmaya devam edeceğiz. 2025'in yazına doğru sistem rahatlamaya başlayacak. Kendini toparlamaya başlayacak. Piyasalarda istediğimiz o canlılığı yeniden göreceğiz. Ama bazı hatalar yaptık. O yaptığımız hataları telafi etmemiz lazım." dedi.

Mevcut AK Parti Sarayköy İlçe Başkanı Fatma Demirbakan Kurt'un tek aday olduğu kongreye AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek ve eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.