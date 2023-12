Netanyahu: Bu savaşa devam etmekten başka seçeneğimiz yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgede çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailli askerlerin sayısı 152 olarak açıklandı. Gerçek ölü sayısının daha fazla olduğu, İsrail'in doğru rakamları vermediği belirtilirken, İsrail'in birçok noktasında düzenlenen protestolarda aldığı kararların sonuçları nedeniyle tepki çeken ve istifaya çağrılan Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Netanyahu, "Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çatışmalar ile ilgili kararı yumuşatmak için sergilediği tutumu takdir ettiğini belirten Netanyahu, "Biden'a ne kadar sürerse sürsün tam zafer elde edene kadar savaşacağımızı söyledim. ABD bu tavrımızı anlıyor" diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırı düzenlemeyi planladığı fakat ABD'nin İsrail'i bu saldırıdan vazgeçirdiği yönünde çıkan haberlere değinen Netanyahu, "ABD'nin bölgede operasyon yapmamızı engellediği yönünde haberler var. Bu doğru değil. İsrail egemen bir ülke. Savaşla ilgili kararlarımız dış baskılara değil, operasyonel değerlendirmelerimize dayanmaktadır" dedi.

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınından 4 gün sonra Lübnan'da Hizbullah'a karşı büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını ancak Biden'ın Netanyahu'yu son anda vazgeçirdiğini iddia etmişti.

Netanyahu'nun gelecekteki potansiyel rakibi olarak görülen Ekonomi Bakanı Nir Barkat ise, "Askerlerimizi tehlikeye atmamız ve onları bombalanmamış evlerin içine göndermemiz kabul edilemez. En iyi dostlarımızdan dahi gelse herhangi bir dış baskıya teslim olmak, bedelini ağır ödediğimiz vahim bir hatadır" şeklinde konuşmuştu. - TEL AVİV