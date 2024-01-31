Nebi Hatipoğlu, minibüs şoförlerini ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren minibüs şoförlerini ziyaret etti.

Hatipoğlu, ziyarette Sakarya Dolmuş Durakları Başkanı Cihan Arkan ve şoförlerle buluştu. Minibüs şoförlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, kent ulaşımındaki sorunları dinledi.

Hatipoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de ulaşım düzenlemesi maalesef yok denecek kadar az. Bu konuda hem vatandaşlar hem de şoförler mağdur durumdalar. İnşallah Eskişehir'e hizmet etmek için göreve geldiğimizde Eskişehir'in emekçilerinin sorunlarını dinleyerek, hep birlikte çözüm üreteceğiz." dedi.

Yavuz Cami Derneği'ne de ziyarette bulunan Hatipoğlu, Dernek Başkanı Süleyman Doymaz ve üyelerle bir araya geldi.

Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Hatipoğlu, esnaf ve cami cemaatiyle sohbet etti. Hatipoğlu, vatandaşların imar düzenlemesi ve kat artırımı taleplerine ilişkin ise vatandaşın lehine olan her çalışmayı hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

"Yeşiltepe Mahallesi'nin genelini 5 kata çıkarmaya kararlıyız." diyen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü vatandaşın beklentisi ve isteği bunu yapmamız yönünde. Buradaki boş arsa ve konutları 5 kata çıkardığımızda hem vatandaşımız faydalanacak hem de mahallenin çehresi değişerek, güzelleşecek. Biz 5 kat konusunda kararlıyız. Buraya 3 dönemdir söz vermişler ama bunca zamandır hiçbir şey yapmadılar. Bu bir ihtiyaçtır, sadece ben değil, kim olursa olsun bu sorunları çözmelidir ama maalesef halkı dikkate alan kimse yok. İnşallah biz vatandaşımızla kol kola gelip, tüm sıkıntılarına kulak açacağız. Bu bizim vatandaşımıza olan sözümüzdür. Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğiyle tanışmasının vakti geldi. Bunun yanı sıra belediyecilik sadece yol, köprü yapmak değil, sosyal anlamda da hizmet etmek demektir. 31 Mart'tan sonra bugüne kadar yapılmamış olan tüm çevre ve altyapı düzenlemelerini tamamlayıp, vatandaşımızın lehine olan her hizmeti vereceğiz. Genç, yaşlı, çocuk ve hasta vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin hizmetimizi götürüp, sosyal belediyeciliği Eskişehir'e göstereceğiz."