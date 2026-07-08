Erdoğan-Meloni görüşmesinde işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinde, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni'yi kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre kabulde, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayisi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti.

NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bu konudaki gayretlerini, NATO zeminini esas alması kaydıyla destekleyeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda Türkiye, İtalya, Katar ve Libya olarak birlikte başlattıkları Dörtlü İşbirliği Süreci'nin önemli olduğunu ve çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.