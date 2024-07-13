Elitaş: Önümüzdeki 2 ay içerisinde enflasyonda 10'ar puanlık düşüş yaşayacağız

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Önümüzdeki 2 ay içerisinde enflasyonda 10'ar puanlık düşmeyi yaşayacağız. Artık fiyatların genel seviyesindeki hızlı artışı, her gün etiketlerin değiştirildiği değil, belirli bir süre etiketlerin sabit durduğu süreci yaşayacağız. İnşallah yıl sonunda da 38 ila 42 civarındaki bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, enflasyonun yıl sonunda yüzde 38 ila 42 arasında beklendiğini söyledi. Enflasyonda her ay 10'ar puanlık bir düşüş hedeflendiğini ifade eden Elitaş, "31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye ekonomisinde yeni bir değişim rüzgarı ortaya çıkmaya başladı. 28 Mayıs tarihinde milletin Türkiye'yi 5 yıl daha idare etme yetkisini liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermesiyle birlikte 3 Haziran 2023 tarihinde yeni bir kabine göreve geldi. Türkiye'deki ekonomiyi düzeltebilmek, hedefine ulaştırabilmek için yeni programlar çıkarmaya başladık. Bugün bakıyoruz, görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın gayretleri ve birlikte yaptığı çalışmalar çerçevesinde enflasyon canavarını dizginlemeye başladığını görüyoruz. Haziran enflasyonu yüzde 72 civarında çıktı, 3 puan eksildi. İnşallah temmuz enflasyonu 60 civarında gerçekleşecek, ağustos enflasyonu da 50 küsür civarında olacak. Yani önümüzdeki 2 ay içerisinde enflasyonda 10'ar puanlık düşmeyi yaşayacağız. Artık fiyatların genel seviyesindeki hızlı artışı, her gün etiketlerin değiştirildiği değil, belirli bir süre etiketlerin sabit durduğu süreci yaşayacağız. Bizler tüketiciler olarak buna güvenirsek, üreticiler itimat ederse, ekonomi yönetiminin bu ekonomiyi başarılı bir şekilde yürüttüğüne ikna edebilirsek ondan sonraki aylarda 45'lerde, inşallah yıl sonunda da 38 ila 42 civarındaki bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

"Bize millet ancak sandıkta gerekli dersi verir, başka kimseden ders almayız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenen Elitaş, "Hamaset kutuplarına fırsat vermememiz gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı aklına estiği yerde gidiyor toplantılar yapıyor. 'Çay fiyatları neden şu kadar artmadı, yüzde 100 artmalıydı'. Öbür taraftan üretici diyecek ki, 'Ben bu çayı alırken yüzde 100 zamlı aldım, çay fiyatlarına yüzde 100 zam yapacağım' diyecek. Bu sefer tüketici çayı yüksek aldığı için CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı, 'Bu çay fiyatları niye bu kadar arttı?' diyecek. CHP Genel Başkanı 'Siyaseti normalleştirelim' dedi. İki kez toplantı yaptık. İki toplantıda da saygıda kusur etmediler, karşılıklı konuştular dertleştiler, Türkiye'nin meselelerini altını çizerek ifade ettiler. Ama cumhurbaşkanımızın özellikle altını çizdiği konu Türkiye'nin uluslararası camiada bulunduğu konumu münasebetiyle 'Avrupa Birliği'nin, Gümrük Birliği'nin gözden geçirilmesi konusunda destek olun. Gazze konusunda soykırıma karşı destek olun. Filistin Devleti'nin dünyadaki tüm devletler tarafından tanınmasına destek olun. KKTC'nin sadece birkaç ülke tarafından değil, Avrupa Birliği nezdinde de devlet olarak tanınmasına destek olun. Konuşurken de dilimizi sivriltmeyelim, birbirimizi gördüğümüz zaman sırtımızı dönmeyelim. Türkiye'ye hizmet etmeye çalışan siyasi partilerin genel başkanları gibi birlikte hareket etmenin yolunu bulalım. Ama ne olur hamaset yapmayın' mealinde şeyler söyledik. Oradan çıktıktan sonra farklı farklı işler oldu. Genel başkan sanki hiç orada değilmiş gibi değişik değişik şeyler söylüyor. Mesela Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bizim aldığımız ekonomi politikalarıyla ilgili maliye bakanımız size bilgi verebilir veya bir arkadaşınız gidip maliye bakanımız kabul ederek bilgilendirebilir.' Özgür Özel Manisa'da bir açıklama yapıyor; 'Benim genel başkan yardımcım gidecek, maliye bakanına ekonomi dersi verecek.' Allah rızası için bu siyasette normallik mi, anormallik mi? Mehmet Şimşek'i dünya kabul etmiş, programı çok iyi okuyan, bilen, icra eden birisi. Ona Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı pazartesi gidip ders verecekmiş. Maliye bakanının yerinde olsaydım o konuşmadan sonra genel başkan yardımcısını kabul etmezdim. AK Parti'de görev yapan arkadaşlarımızın ders alacak, eksik olduğunu ifade etmek hadsizliktir. Bize millet ancak sandıkta gerekli dersi verir, başka kimseden ders almayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ