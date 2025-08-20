Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

BBP LİDERİ DESTİCİ DEVREYE GİRDİ

Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu. Milyonlar buradan çıkacak sonucu beklerken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den sürpriz bir çıkış geldi. Sendikalar ile hükümet arasında bir görüşme daha yapılması çağrısında bulunan Destici, "Şimdi biz de buradan Büyük Birlik Partisi olarak hükümetimize diyoruz ki kamu işçilerinde yapılan refah payı artışı memurlarımız için de yapılsın ve %11'lik teklifin üzerine %8 refah payı eklenerek bu anlaşma bu teklif memurlarımıza tekrar sunulsun ve bu şekilde ilk 6 ay için %20 2. 6 ay için %7 artı enflasyon ve 2027 yılı için de yine aynı şekilde enflasyon artı yüzde sekizlik bir refah payıyla bu anlaşma el sıkışmayla sonuçlansın. Hem memurumuz memur emeklimiz mağdur olmasın hem de bu süreç tatlıya bağlanmış olur" ifadelerine yer verdi.

İşte Destici'nin konuyla ilgili açıklaması;

"Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere yaklaşık bir aydır memurlarla hükümet arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memurlarımızı yetkili sendikalar, hükümetimizi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Hükümet ilk teklifini yaptı. Memur temsilcileri bunu haklı olarak yetersiz buldular. İkinci teklif sadece bir puanlık bir artışla yenilendi. Bunu da yetersiz buldular haklı olarak. Ve üçüncü teklifte 1000 TL'lik bir taban aylığı ek olarak verilmesi ve bunun yanında yine eski teklifinde yani birinci altı ay için yüzde on bir iki bin yirmi altının birinci altı ay için ikinci altı ay için yüzde yedi iki bin yirmi yedi birinci ve ikinci altı aylar içinde yüzde dörtlük bir teklifte bulundu. Artı Taban aylığına da biner TL ek artış. Şimdi bu kabul edilmedi ve toplu sözleşme görüşmeleri de uzlaşma çıkmadı. Ve şimdi mesele hakem heyetine gidiyor. Memur sendikaları konuyu hakem heyetine taşımaya karar verdiler. Daha önceki hakem heyeti kararlarına baktığımızda şunu görüyoruz; Hükümet ne teklif etmişse hakem heyeti olduğu gibi o teklifi kabul etmiş

Şimdi Bundan dolayı Ben Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak memurlarımız için memur aileleri için sendikalarımıza ve hükümetimize bir çağrı yapıyorum. Son bir görüşme daha yapılmasını teklif ediyorum. Burada hükümet yaptığı teklifi mutlaka yenilemelidir. Teklif birinci altı ay için öngörülen %11'lik bir enflasyon artışını öngörüyor.

6 ay içinde %7'lik bir enflasyon artışını öngörüyor. Teklif buna göre yapılıyor. Enflasyon fazla çıkarsa da bunu memurların maaşlarına yansıtıyor. Bizim teklifimiz tıpkı kamu işçileriyle yapılan toplu sözleşmede olduğu gibi nasıl 2026'un ilk ayında enflasyon %16 civarında çıktı ve işçilerimize 17 artı %8 refah payı verildi. Ve bu şekilde ilk 6 ay için artış %25 oldu. Şimdi biz de buradan Büyük Birlik Partisi olarak hükümetimize diyoruz ki kamu işçilerinde yapılan refah payı artışı memurlarımız için de yapılsın ve %11'lik teklifin üzerine %8 refah payı eklenerek bu anlaşma bu teklif memurlarımıza tekrar sunulsun ve bu şekilde ilk 6 ay için %20 2. 6 ay için %7 artı enflasyon ve 2027 yılı için de yine aynı şekilde enflasyon artı yüzde sekizlik bir refah payıyla bu anlaşma el sıkışmayla sonuçlansın. Hem memurumuz memur emeklimiz mağdur olmasın hem de bu süreç tatlıya bağlanmış olur."