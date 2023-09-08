Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı tahmini bütçesini halk oylamasına açtı

Antalya'da iş ve alışveriş merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik merkezleriyle kent yaşamının merkezi olan Muratpaşa'da, belediyenin 3 milyar 301 milyon 814 bin liralık 2024 yılı tahmini bütçesi internet üzerinden ilçe sakinlerinin oylamasına açıldı. Oylama, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com'da devam ediyor.

Tarihin ilk demokratik birliği Likya'dan bugüne köklü bir demokrasi deneyimine sahip Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, yeni bir dönemi başlattı. Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi'yle ilçede bakkalı, tamircisi, öğretmeni, din görevlisi, taksicisi, fırıncısı, yaşlısı ve genciyle, kadını ve çocuğuyla artık mahalleliler Muratpaşa'nın geleceğine yön veriyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, internetle başlayan ve yeni medyanın farklı şekilleriyle devam eden dijitalleşmenin kamu yönetimi de dahil siyasetten gündelik yaşama geleneksel yapıları değiştirip dönüştürdüğünü söyledi. Son derece hızlı yaşanan bu sürecin oy vermeyle sınırlı vatandaşlık pratiğini de etkilediğini belirten Başkan Uysal, artık karar alma süreçlerine katılmak isteyen, tartışan, yaşadığı sokağa, mahalleye ve kente dair söz söyleyen, müşterekleri arayan ve kamusal iyiye ulaşmaya çalışan aktif yurttaşlık döneminin başladığını söyledi.Başkan Uysal, yaşama dair her şeyle sorumlu bir belediyecilik anlayışının bu dönüşümü görmezden gelmeyeceğini belirterek "2020'de uygulamaya aldığımız Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi'yle, Muratpaşa'da daha çok konuşup daha çok bir araya geliyor, daha çok tartışıp kararlarımızı hep birlikte alıyoruz" diye konuştu.

Dördüncü oylama

Muratpaşa Belediyesi, 2021 yılından itibaren belediye bütçesini internet üzerinden oylamaya sunmaya başladı. Belediye bütçesi, burada oylanıp kabul edildikten sonra belediye meclis gündemine getirilirken 2024 bütçesi için de oylama başladı. Gelecek yıl Antalya'nın mega ilçesi Muratpaşa için bütçe, tahmini 3 milyar 301 milyon 814 bin lira olarak belirlendi.

En büyük pay yatırıma

Oylama için bütçe 7 başlıkta sınıflandırıldı. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Destek Hizmetleri müdürlüklerince kullanılacak temel yatırım ve üretim hizmetleri için 1 milyar 374 milyon 261 bin lira bütçe ayrıldı. Sosyal Yardım İşleri, Kreş, Sosyal Destek, Kadın ve Aile Hizmetleri, Kütüphane, İşletme ve İştirakler müdürlüklerince kullanılacak gelir eşitsizliği ile mücadele hizmetleri içinse 441 milyon 558 bin lira ödenek ayrıldı.

Toplum Sağlığı ve çevre hizmetleri için ayrılan bütçe ise 161 milyon 359 bin lira olurken kent tanıtımı, toplumsal birliktelik ve kültür sanat hizmetleri için ayrılan tahmini 2024 bütçesi ise 89 milyon 930 bin lira oldu. Halkla ilişkiler ve komşuluk hizmetleri için 128 milyon 431 bin lira bütçe öngörülürken kent kimliğine uygun insan odaklı projeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak kent estetiği tasarım ve dönüşüm hizmetleri için 110 milyon 215 bin lira bütçe oluşturuldu. Diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri için 996 milyon 60 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı. Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com'da devam eden oylama, 11 Eylül Pazartesi saat 17.30'da sona erecek.

Komşu meclisi

Komsumeclisi.com üzerinden çalışan ve 13 yaş ve üzeri her Muratpaşalının doğal üyesi olduğu Komşu Meclisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından 21 Şubat 2020'de yapılan tanıtım toplantısıyla uygulamaya alındı. Komşu Meclisi, karar alma süreçlerinde yer almak isteyen, tartışan, yaşadığı sokağa, mahalleye ve kente dair söz söyleyen, müşterekleri arayan ve kamusal iyiye ulaşmaya çalışan aktif yurttaşlık döneminin başladığı bir dijital platform olarak öne çıktı. Doğrudan demokrasi uygulaması olan internet sitesi üzerinden Muratpaşa'da ikamet eden 13 yaş üstü herkesin kent yönetimine doğrudan katkı sunabiliyor. - ANTALYA