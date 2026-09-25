Murat Emir, fon soruşturması için Meclis'i 1 Ekim'de acil toplanmaya çağırdı

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalara yönelik, "Bütün sorumlular araştırılmalı, her birinin mal varlığına gidilmeli, haksız kazançları alınmalı ve gerçek hak sahiplerine verilmelidir." dedi.

Emir, Meclis'teki basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin duruşmanın bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğünü anımsattı.

Yaşanan saldırıya ilişkin ihmallerin bulunduğunu iddia eden Emir, "Onların oraya birilerinin katkısı, desteği olmadan gelebilmesinin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Nitekim İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin verdiği raporda da orada en azından görevi ihmal suçunun oluştuğuna dönük bilgiler, veriler var." diye konuştu.

Emir, dava kapsamında bugüne kadar kamu görevlilerinin yargılanmadığını savunarak, söz konusu saldırının "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerine de değerlendirmelerde bulunan Emir, 1 Ekim'de yeni bir düzenleme yapılmaması halinde motorinin litre fiyatının 94 liraya dayanacağını dile getirdi.

Bu durumda iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini ileri süren Emir, "'Bu milletin deposunu, çiftçinin traktörünü, işçinin aracını, kamyonun mazotunu nasıl dolduracağını biraz da siz düşünün' diyoruz ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalara değinen Emir, "Bütün sorumlular araştırılmalı, her birinin mal varlığına gidilmeli, haksız kazançları alınmalı ve gerçek hak sahiplerine verilmelidir." dedi.

Emir, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meclis açıldıktan sonra fon soruşturmasına yönelik bir çalışma içerisinde bulunup bulunmayacaklarına ilişkin soru üzerine Emir, konuyla alakalı araştırma komisyonu kurulması için teklif verdiklerini bildirdi.

Emir, diğer siyasi parti gruplarının da bu doğrultuda taleplerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meclis'in yapması gereken 1 Ekim'den itibaren, hatta 1 Ekim'de acil gündemle toplanıp bir an evvel bu fon krizini görüşmesi, komisyon kurması, daha önce kurdukları komisyonlar gibi göstermelik, işi uzatmaya, yaymaya, sorumluları saklamaya, kamuoyunu susturmaya, sakinleştirmeye, 'mış gibi' yapmaya dönük değil, gerçekten ucu kime kadar gidiyorsa oraya kadar gidecek bir meclis araştırması yapılması şarttır."

Kaynak: AA