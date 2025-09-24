Murat Baybatur, Soma'da Yatırımları İnceledi ve Vatandaşlarla Buluştu

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma'da hükümet konağından gençlik merkezine, spor tesislerinden esnaf ziyaretlerine kadar birçok yatırımı yerinde inceleyerek vatandaşlarla buluştu.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma ilçesinde yatırımları ve projeleri inceleyerek esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Baybatur, ziyaret programına AK Parti Soma İlçe Başkanlığı Teşkilat Buluşması ile başladı. İlçe Başkanı Ali Sezer ve önceki dönem Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile birlikte teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Baybatur, ilçedeki öncelikli konular ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Baybatur, vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi. Esnafa yönelik hükümet desteklerinin süreceğini ifade eden Baybatur, "Her kesimle buluşmaya ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyoruz" dedi.

Milletvekili Baybatur, yapımı tamamlanan Soma Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulunarak, yeni hizmet binasının kamu hizmetlerini modern ve hızlı bir şekilde sunacağını vurguladı. Soma Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Baybatur, gençlerle sohbet etti ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Baybatur daha sonra yapımı süren bocce salonu ve tenis kortu inşaatlarını gezdi. Baybatur, ilçeye kazandırılacak spor tesislerinin gençlere önemli sosyal ve sportif imkanlar sağlayacağını söyledi.

Program kapsamında 'Gönül Buluşmaları'nda teşkilat binasında vatandaşlarla bir araya gelen Baybatur, talepleri not aldı. Ardından Soma Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaret ederek nakliyeci esnafının sorunlarını dinledi ve sektörün ilçenin ekonomisindeki önemine dikkat çekti.

Milletvekili Baybatur, ayrıca Eğitime Destek Platformu toplantısına katılarak ilçedeki eğitim yatırımlarını değerlendirdi. Yapımı tamamlanan Soma Stadyumu'nu ziyaret eden Baybatur, AK Parti İlçe Başkanı Ali Sezer, Mehmet Ali Özkan ve Somaspor Başkanı Mustafa Aydın ile birlikte tesisleri gezdi. Kendisine hediye edilen Somaspor formasını giyen Baybatur, kulübe başarılar diledi.

Ziyaretleri kapsamında Kafkas Kültür Derneği'ni de ziyaret eden Baybatur, dernek yetkililerinden ilçede yürütülen kültürel faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Soma'daki temaslarının ardından açıklama yapan Baybatur, şunları söyledi:

"Teşkilatımızdan esnafımıza, hükümet konağımızdan gençlik merkezimize, spor tesislerinden kamyoncular kooperatifimize ve spor kulüplerimize kadar ilçemizin tüm dinamiklerini yerinde gördük. Her bir yatırımın ve her bir görüşmenin ilçemize kattığı değeri bizzat takip ediyoruz. Amacımız Soma'nın gençlerine, esnafına, iş insanına ve sporuna güç katan her projeyi zamanında ve eksiksiz hayata geçirmek. Bu doğrultuda söz verdiğimiz işleri yakından takip ederek hizmete dönüştürmeye devam edeceğiz." - MANİSA