MTSO Başkanı Ankara'da deprem toplantısına katıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ankara'da düzenlenen deprem toplantısında Malatya ile ilgili görüşlerini paylaştı ve sorunları dile getirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda düzenlenen deprem illerinin Oda ve Borsa başkanları ile istişare toplantısına katıldı.

Başkan Sadıkoğlu, toplantıda Malatya ile ilgili görüşlerini ve Oda üyelerinin sıkıntılarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile paylaştı.

Başkan Sadıkoğlu, toplantıda MTSO üyelerinin ilettiği diğer sorunları da gündeme getirdi. Malatya'da 35 bin 680 ağır hasarlı binadan şuana kadar 12 bin 767 sinin yıkıldığını, yıkım işlemlerinin çok ağır ilerlediğini söyledi. Yıkımların ihale ve işleyiş sisteminin değişmesini talep etti.

Başkan Sadıkoğlu, "Yapılan inceleme ve testler sonucunda orta hasarlı raporu verilen ve güçlendirilmesi istenen binalarda kat maliklerinin yüzde 80'inin onayı istenmektedir. Bu oran uzlaşıyı güçleştirmekte, kat malikleri arasında kargaşaya neden olmakta ve mahkemelere aks eden durum süreci uzun ve meşakkatli bir duruma getirmektedir. Bilimsel tetkiklerle güçlendirilmesi uygun görülen orta hasarlı binalar için hazırlanan raporun bağlayıcı olması, kat malikleri arasında aranan çoğunluk oranının düşürülmesi, güçlendirme için kapsamlı destekler verilmesi sürecin daha hızlı ilerlemesine ve milli servet niteliğinde olan birçok yapının kurtarılabilmesine vesile olacaktır" dedi.

Sadıkoğlu, hak sahipliği konusunda da tüzel kişilerin, meslek odalarının ve derneklerin başvuru yapamadığını ve mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Yerinde Dönüşümde hibe ve kredi miktarlarının mevcut maliyetler göz önünde bulundurulduğu zaman yeterli olmayacağını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Yerinde Dönüşümde hibe ve kredinin sadece zemin+4 kat yapılan yerlere verileceği ifade ediliyor. Ancak yüksek katlı binaların zemin+4 kata sığdırılması teknik olarak mümkün olmadığı için zemin+6 kata da hibe ve kredi yardımı yapılmalıdır" dedi.

Çarşı projesinin hızlıca tamamlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'da çarşı dediğimi şehir merkezini komple kaybetmiş durumdayız. Ticaret durma noktasında. Bakanlığınızın resmi rakamlarına göre; Malatya'da ağır hasar alan ve yıkılan iş yeri sayısı 27 bin 500. Ticareti ayağa kaldırmadan, şehri ayağa kaldırmak mümkün değil. Çarşı projesi hızlandırılmalı ve yeni dükkanlar esnafımıza hızlıca teslim edilmeli. Şehrimizde devam eden yıkım ve moloz kaldırma işlemleri esnasında ciddi çevre ve hava kirliliği yaşanıyor. Konuyu defalarca gündeme getirdik. Malumunuz olduğu üzere şehrimizde yıkımı gerçekleştirilen binaların büyük kısmı eski yapılardan oluşuyor. Asbest oranının yüksek olduğu bu yapıların yıkımı esnasında tazyikli su ve diğer önlemlerin sadece mevzuata uygunluk için niteliksiz, göstermelik şekilde değil insan sağlığını koruma amacıyla özenle yapılmasını ve denetlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sadıkoğlu, ayrıca Bakan Özhaseki'ye Malatya'da ki orta hasarlı binaların güçlendirme projelerinin neden hala onaylanmadığını ve şehrin imarının neden hala açılmadığını sorduğunu belirtti. Bakanın bu konuda yetkilerin yerel yönetimlerde olduğunu cevabını verdiğini dile getiren Sadıkoğlu, "On binlerce binası ağır hasar almış, binlerce iş yeri yıkılmış, halkı, esnafı, tüccarı ve ekonomisi yerle bir olmuş şehri düzeltmekle görevli olanların gözümüzün içine baka baka yalanlar söylemesini kabullenemiyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın riyasetinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin şehirlerimizin yeniden imarı ve inşası için gayretine şahidiz. Hükümetimizin gücü ve Sayın bakanımızın gayretleri ile kısa sürede eski günlerimize döneceğimize canı gönülden inanıyoruz. Bakanlığın verdiği yetkiyi şehrin toparlanması için kullanmak yerine algılarla şehri yönetmeye çalışan yerel yöneticileri Allah'a havale ediyorum. Sürecin takipçisiyiz. Üyelerimizin ve bu şehirde yaşayan herkesin menfaatini korumak adına her türlü haksızlığın karşısında duruş sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA