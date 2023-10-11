Mısır, İsrail'e saldırı uyarısı yaptı iddiası

ABD'li bir kongre üyesi, Hamas baskınından üç gün önce Mısır tarafından İsrail'e bir uyarı yapıldığına ilişkin iddiayı dile getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu iddiayı reddetti.

ABD’li bir kongre üyesi, Hamas baskınından üç gün önce Mısır tarafından İsrail’e bir uyarı yapıldığına ilişkin iddiayı dile getirdi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Michael McCaul, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Böyle bir olayın yaşanabileceğine yönelik olarak Mısır’ın İsraillileri (saldırıdan) üç gün önce uyardığını biliyoruz” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu iddiayı” tamamıyla yanlış” diyerek reddediyor.

İsrail’in istihbarat servisleri, ülke tarihindeki en ölümcül saldırıları önleme konusundaki başarısızlıkları nedeniyle mercek altındalar.

Tel Aviv’in yalanladığı iddiaya ilişkin açıklama yapan ABD Kongre üyesi McCaul, “Gizlilik bulunan konulara çok girmek istemediğini ama bir uyarının yapıldığını” savundu.

McCaul, “Bu uyarının ne seviyede yapıldığını asıl soru olduğunu” da kaydetti.

İsrail’e uyarı iddiası Associated Press’e konuşan bir Mısırlı istihbarat yetkilisi tarafından dile getirilmişti.

Bu yetkili İsrail’e Gazze’de “büyük bir şey planlanıyor” uyarısı yapıldığını öne sürdü.

İsminin gizli kalması koşuluyla açıklama yapan Mısırlı yetkili, “İsrail’in yaptıkları uyarıyı hafife aldığını” da savundu.

Financial Times gazetesi, görevdeki iki istihbarat yetkilisinin, bu nitelikte bir saldırı olacağına yönelik somut istihbarat olmadığını aktardığına haberinde yer verdi.

Çarşamba günü somut uyarı olduğuna ilişkin iddia için Netanyahu, “tamamen yalan haber” ifadesini kullandı.

Gazze ile arasında Refah Sınır Kapısı bulunan Mısır, İsrail ve Hamas arasında çoğu zaman arabulucu olarak pozisyon alıyor.

Cumartesi günü düzenlenen saldırıda, 1500’den fazla Hamas militanı, eş zamanlı olarak havadan, karadan ve denizden saldırı düzenledi.

Hamas saldırılarında asker ve sivillerden oluşan en az 1200 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in Gazze’ye hava operasyonlarında 1000’den fazla kişi öldürüldü.