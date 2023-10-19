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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesinde bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.