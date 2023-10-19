Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi yaptı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesinde bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika