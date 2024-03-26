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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kırşehir'e ziyarette bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldi.

İftar programına katılmak üzere şehre gelen Bakan Güler, Valiliği ziyaretinde Vali Hüdayar Mete Buhara ve protokol üyelerince karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Güler, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Buhara ve protokol üyeleriyle bir süre görüştü.

Ziyarette, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da yer aldı.

Bakan Güler'in ziyaretin ardından iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği belirtildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kırşehir İftar Güvenlik Politika Haberler

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