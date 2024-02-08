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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda gençlerle sohbet eden Bakan Tekin, gelecek kuşaklara aktarılan imkanlardan bahsetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da bu yıl 6.'sı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda gençlerle sohbet eden Bakan Tekin, gelecek kuşaklara aktarılan imkanlardan bahsetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye Ankara Eğitim Teknoloji Politika Güncel Haberler

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