Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Muhalefet partileri popülizmin sonu yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Muhalefet partilerinin vaatlerinde popülizmin sonu yok. Her şey, aklınıza gelebilecek her şeyi vaat edebiliyorlar. Örneklerini Ankara ve İstanbul'da gördük. Her iki büyükşehir belediye başkanı da 2019'da vaat ettiklerinin yaklaşık yüzde 80'ini yapamadılar." dedi.

Tekin, Erzurum'un Çat ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, bir yıl önce seçim maratonuna başladıklarını ve son düzlüğe geldiklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa süre kaldığını hatırlatan Tekin, "Önümüzdeki iki gün bütün bir yılın ya meyvelerini toplayacağımız ya da sonuçlarından dolayı keşke şunu da yapsaydık diyeceğimiz bir iki gün var. Gelin hep beraber bu iki günü bütün bir yılın emeğimizi heba etmemek için yoğun bir çabayla geçirelim diyorum. Bizler, il teşkilatları, herkes çok yoğun şekilde çalışıyor. Sonucunu Allah'tan bekleyeceğiz, Allah sonumuzu hayırlısını nasip etsin." diye konuştu.

Seçim çalışmalarında iki tür insanla karşılaştıklarını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Birinci türü, herhangi bir partinin çatısı altında 10-15-20 yıl siyaset yapmış şimdi de aday olmuş. Ama başkaları tercih edilmiş. Birinci grup insanlar şunlar, başkaları tercih edildiği için kızıyor, küsüyor ve duygusal tepki veriyorlar. İçinden çıktığı yapı zarar görsün kazanamasın diye gidip başka bir taraftan aday oluyorlar. Çok kişiyle konuştum ne kadar oy alacaksın diyorum, 'yüzde 3'. Niye giriyorsun o zaman? 'Kaybettirmek için giriyorum'. Niye kaybettiriyorsunuz? Kendi hırsları, egoları çıkarları için 'ben kaybettim ilçe, memleket kaybetsin.' Bunun ülkeye, millete hiçbir faydası yok. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız.

Buna karşın ikinci gruptakiler başkanlık yapıyor, teşkilatta çalışıyor, başkası tercih edilse de küsmüyor, gücenmiyorlar. Duygusal tepki vermeden sahaya çıkıyorlar. Delikanlıca, onurluca mücadelelerine devam ediyorlar. Onlardan Allah razı olsun. Bu ikinci tavır ülkesini, milletini ve memleketini seven insan tavrıdır. 'Çıkarlarım, menfaatim değil memleketimin çıkarları, menfaati önemlidir' diyenlerin tavrıdır. Bunlar her daim kazanacaklar."

"Yapamayacaklarını bilerek vaat ediyor alenen sizleri kandırıyorlar"

Seçim sürecinde Türkiye'yi il il dolaştığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tamamını dolaşıyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemem fakat Türkiye genelinde şunu görüyorum. Özellikle muhalefet partilerinin vaatlerinde popülizmin sonu yok. Her şey, aklınıza gelebilecek her şeyi vaat edebiliyorlar. Örneklerini Ankara ve İstanbul'da gördük. Her iki büyükşehir belediye başkanı da 2019'da vaat ettiklerinin yaklaşık yüzde 80'ini yapamadılar. Yapamayacaklarını bilerek vaat ediyor alenen sizleri kandırıyorlar. 'Şu kadar kişiye iş, şu kadar yol, şu kadar konut yapacağım' diyorlar kaynağını göstermeden bunun nasıl yapılacağını belirtmeden vaatlerde bulunuyorlar.

Kendinizi bunlara kandırtmayın. Bir aday şunu yapacağım dediğinde hangi kaynakla nasıl yapacağını ve bunu nasıl becereceğini de anlatmasını isteyin. Bir yere taahhütlerinizi alın çünkü yerel seçimler maalesef insanların bol keseden attığı, bol keseden vaatlerde bulunduğu gerçekleştiremeyeceği şeyleri vaat ettiği seçimler."

"5 yıl boyunca biz sizlerin emrinizde ne istiyorsanız onu yapacağız"

Tekin, ilçeye yeni bir öğretmenevi kazandırmaya çalışacaklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve yarım kalan bir yatırım belediye tarafından Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş. En kısa zamanda öğretmenevi olarak çünkü büyük oranda tamamlanmış, inşaatın durumunu bilmediğim için bir şey diyemiyorum, inşallah Çat ilçemize öğretmenevi kazandırmış oluruz. Cumhur İttifakı olarak şu son iki günü düşman çatlatırcasına kol kola, el ele, hane hane ziyaret ederek değerlendirmenizi istiyorum. Ondan sonra 5 yıl boyunca biz sizlerin emrinizde ne istiyorsanız onu yapacağız diyorum. Seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Bakan Tekin, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, taleplerini dinledi.