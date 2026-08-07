Gökan Zeybek Bayburt'ta Partisinin Teşkilatlanmasını ve Kent Sorunlarını Anlattı

Yeni Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökan Zeybek, memleketi Bayburt'ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek partisinin teşkilatlanma süreci, tüzük değişiklikleri, seçim hazırlıkları ve Bayburt'un sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeybek, Bayburt İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı ile Demirözü ve Aydıntepe ilçe başkanlıklarının kısa sürede oluşturulduğunu söyledi. Ticaret ve Sanayi Odası binasının 6'ncı katında hizmet vermeye başlayan il binasında üye kayıtları ve rozet takma törenlerinin sürdüğünü belirten Zeybek, vatandaşların partilerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye genelinde 66'nın üzerinde ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Zeybek, gelecek hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak büyük kurultay ve seçim sürecini resmen başlatacaklarını kaydetti.

Parti tüzüğünde önemli değişikliklere gittiklerini ifade eden Zeybek, delege sistemini kaldıracaklarını ifade ederek, ilçe başkanı, il başkanı ve genel başkanın doğrudan üyelerin oyuyla belirleneceğini söyledi.

Seçim kanunundaki şartları yerine getirdiklerini dile getiren Zeybek, seçimlerin 2027 ilkbaharında veya daha sonraki bir tarihte yapılması halinde kendi amblemleriyle seçime gireceklerini, daha erken bir seçim kararı alınması durumunda ise seçime girme yeterliliği bulunan muhalefet partileriyle iş birliği yapabileceklerini belirtti.

Bayburt'taki temaslarında kentin çeşitli sorunlarını yerinde gözlemlediğini bildiren Zeybek, artan otobüs ve uçak bileti fiyatlarının gurbetçilerin memlekete gelişini azalttığını, bunun da kent ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bayburt'un uzun süren kış şartları nedeniyle 6'ncı bölge teşviklerinin çalışma şartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğine değinen Zeybek, yılın yalnızca belirli dönemlerinde faaliyet gösterebilen maden ve taş işletmelerinden 12 ay üzerinden harç ve vergi alınmasının mağduriyet oluşturduğunu belirterek, konuyu önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağını kaydetti.

Bu yıl tarımsal üretimde rekoltenin yüksek olduğunu aktaran Zeybek, üreticilerin mağdur olmaması için taban fiyatların çiftçiyi koruyacak seviyede açıklanması gerektiğine vurgu yaptı.

Ekonomiye de değinen Zeybek, yüksek enflasyon ve faiz yükünün vatandaşları zorladığını belirterek, çözümün milletin iradesiyle sandıkta ortaya çıkacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı