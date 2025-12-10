Haberler

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki projelerinin dünya örneği olduğunu belirtirken, Ticaret Bakanlığı'nın ihracatı güçlendirme hedeflerine dikkat çekti. Milletvekilleri, bütçelerin milli kalkınmaya katkı sağladığını vurguladılar.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye'nin ulaştırma zaferlerinin, eser ve hizmet siyasetinin gurur tablosu olduğunu, dünyaya örnek projelere imza atıldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Elazığ Milletvekili Işıkver, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, bütçedeki ödeneklerin 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ile uyum içerisinde hazırlandığını söyledi.

Bütçeyi desteklediklerini kaydeden Işıkver, MHP'nin, Türkiye'nin milli varlığına her zaman sahip çıktığını vurguladı.

Türk milletinin birlik istediğine işaret eden Işıkver, terörün tamamen gündemden kalkmasının beklendiğini kaydetti.

Ulaştırma alanındaki hizmetlere değinen Işıkver, " Türkiye'nin ulaştırma zaferleri, eser ve hizmet siyasetinin gurur tablosudur. Türkiye, ulaştırmada dünyaya örnek projelere imza atmıştır. Yapılan eserler sadece beton ve çelik değil, azmin cisimleşmiş halleridir. Yatırımlar sayesinde Türkiye, bölgesel rekabet gücünü artırmıştır. Savunma sanayisinden enerjiye, yazılımdan tıbbi malzemeye kadar milli teknolojilerimiz marka haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, bütçelerin milli kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin ulaştırma alanında atılım gerçekleştirdiğini belirten Konal, kara yolları yatırımlarının 30 bin kilometreye ulaştığını bildirdi.

Konal, demiryollarının 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağıyla inşa edildiğini, havalimanı sayısının da 58'e yükseltildiğini aktardı.

PTT'nin, Türkiye Varlık Fonu'ndan çıkarılarak genel bütçeden pay alan kamu iktisadi teşebbüsü statüsüne kavuşturulmasını isteyen Konal, "PTT'nin organizasyon yapısı gözden geçirilerek tek tip personel istihdamı modeline geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı işi yapan kamu çalışanları arasında ciddi ücret farkları bulunmaktadır. Eşit işe eşit ücret artık ertelenemez bir zorunluluktur. Personel yetersizliği nedeniyle postacıdan gişe memuruna kadar tüm çalışanlar ağır bir iş yükü altındadır." diye konuştu.

"Sürdürülebilir ihracatı güçlendirmek amaçlanmaktadır"

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ticaret Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, dünyada yaşananlara rağmen Türkiye'nin üretim ve istihdam kapasitesini yükselttiğini belirtti.

Türkiye'nin büyüme performansının arttığını dile getiren Özyürek, büyüme eğiliminin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Özyürek, hizmetler sektöründe Türkiye'nin bölgenin güçlü aktörü haline geldiğinin altını çizdi.

Hizmet ticaretinde fazla verildiğini anlatan Özyürek, "Ticaret Bakanlığımız, ihracatımızı yalnızca rakamsal olarak artırmakla yetinmemekte, aynı zamanda yerli ve milli vizyonuyla dünyada Türk malını kalite ve güven sembolü haline getirmek için çalışmaktadır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ihracatı güçlendirmek amaçlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Özyürek, KOBİ'lerin finansal araçlara ulaşımının kolaylaştırıldığını, ihracatçılar lehine iyileştirmeler gerçekleştirildiğini kaydetti.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, "helal" ifadesinin güven içeren küresel bir kavram olduğuna işaret etti.

Helal Akreditasyon Kurumunun, güveni tesis ettiğini, uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırdığını aktaran İnce, helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların kurum tarafından akredite edilmesinin zorunlu hale getirildiğini anlattı.

Bugüne kadar Helal Akreditasyon Kurumunun 221 başvuru aldığını, 72 başvurunun incelemeler sonrasında reddedildiğini belirten İnce, Kurumun akredite ettiği kuruluşlar aracılığıyla 2 bin 500'ün üzerinde üretim tesisinin güvence altına alındığını vurguladı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
CHP lideri Özgür Özel'den emeklilere 'bir asgari ücret ikramiye' vaadi

Özel milyonları ilgilendiren konuda rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
title