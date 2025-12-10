Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye'nin ulaştırma zaferlerinin, eser ve hizmet siyasetinin gurur tablosu olduğunu, dünyaya örnek projelere imza atıldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Elazığ Milletvekili Işıkver, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, bütçedeki ödeneklerin 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ile uyum içerisinde hazırlandığını söyledi.

Bütçeyi desteklediklerini kaydeden Işıkver, MHP'nin, Türkiye'nin milli varlığına her zaman sahip çıktığını vurguladı.

Türk milletinin birlik istediğine işaret eden Işıkver, terörün tamamen gündemden kalkmasının beklendiğini kaydetti.

Ulaştırma alanındaki hizmetlere değinen Işıkver, " Türkiye'nin ulaştırma zaferleri, eser ve hizmet siyasetinin gurur tablosudur. Türkiye, ulaştırmada dünyaya örnek projelere imza atmıştır. Yapılan eserler sadece beton ve çelik değil, azmin cisimleşmiş halleridir. Yatırımlar sayesinde Türkiye, bölgesel rekabet gücünü artırmıştır. Savunma sanayisinden enerjiye, yazılımdan tıbbi malzemeye kadar milli teknolojilerimiz marka haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, bütçelerin milli kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin ulaştırma alanında atılım gerçekleştirdiğini belirten Konal, kara yolları yatırımlarının 30 bin kilometreye ulaştığını bildirdi.

Konal, demiryollarının 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağıyla inşa edildiğini, havalimanı sayısının da 58'e yükseltildiğini aktardı.

PTT'nin, Türkiye Varlık Fonu'ndan çıkarılarak genel bütçeden pay alan kamu iktisadi teşebbüsü statüsüne kavuşturulmasını isteyen Konal, "PTT'nin organizasyon yapısı gözden geçirilerek tek tip personel istihdamı modeline geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı işi yapan kamu çalışanları arasında ciddi ücret farkları bulunmaktadır. Eşit işe eşit ücret artık ertelenemez bir zorunluluktur. Personel yetersizliği nedeniyle postacıdan gişe memuruna kadar tüm çalışanlar ağır bir iş yükü altındadır." diye konuştu.

"Sürdürülebilir ihracatı güçlendirmek amaçlanmaktadır"

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ticaret Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, dünyada yaşananlara rağmen Türkiye'nin üretim ve istihdam kapasitesini yükselttiğini belirtti.

Türkiye'nin büyüme performansının arttığını dile getiren Özyürek, büyüme eğiliminin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Özyürek, hizmetler sektöründe Türkiye'nin bölgenin güçlü aktörü haline geldiğinin altını çizdi.

Hizmet ticaretinde fazla verildiğini anlatan Özyürek, "Ticaret Bakanlığımız, ihracatımızı yalnızca rakamsal olarak artırmakla yetinmemekte, aynı zamanda yerli ve milli vizyonuyla dünyada Türk malını kalite ve güven sembolü haline getirmek için çalışmaktadır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ihracatı güçlendirmek amaçlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Özyürek, KOBİ'lerin finansal araçlara ulaşımının kolaylaştırıldığını, ihracatçılar lehine iyileştirmeler gerçekleştirildiğini kaydetti.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, "helal" ifadesinin güven içeren küresel bir kavram olduğuna işaret etti.

Helal Akreditasyon Kurumunun, güveni tesis ettiğini, uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırdığını aktaran İnce, helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların kurum tarafından akredite edilmesinin zorunlu hale getirildiğini anlattı.

Bugüne kadar Helal Akreditasyon Kurumunun 221 başvuru aldığını, 72 başvurunun incelemeler sonrasında reddedildiğini belirten İnce, Kurumun akredite ettiği kuruluşlar aracılığıyla 2 bin 500'ün üzerinde üretim tesisinin güvence altına alındığını vurguladı.