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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı
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Baki Ersoy, 2024 yılında 4 bin 780 vatandaşın talebiyle ilgilenip toplam 891 faaliyete katılarak yoğun bir çalışma yılı geçirdi. TBMM’de Kayseri'nin ihtiyaçlarını dile getiren Ersoy, sel ve taşkın olaylarına yönelik araştırma önergesi de sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı. 2024 yılında 4 bin 780 vatandaşın talebi ile ilgilenen Ersoy, 891 faaliyete katılım sağlayarak yıla damgasını vurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un yıl sonu faaliyet raporuna göre 2024 yılında 4 bin 780 vatandaşı talebi ile ilgilenerek sorunların takibini sağladı. Ersoy, 118 spor faaliyeti, 74 makam ziyareti, 63 cenazeye katılım ve taziye ziyareti, 48 TBMM çalışması ve genel kurul, 157 konferans, program ve davet, 32 düğün, 107 teşkilat çalışması, 12 bakanlık görüşmesi, 224 halka yönelik ziyaret ve esnaf ziyareti, 21 hasta ziyareti, 35 plan ve bütçe komisyonu çalışması ile toplamda 891 faaliyete katılım sağlayarak yıla damgasını vurdu.

91 kez 'Kayseri' dedi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 28. Dönem içinde TBMM Genel Kurulunda MHP grubu adına ve şahıs adına olmak üzere toplamda 15 konuşma yaparken yine aynı dönem içerisinde plan ve bütçe komisyonunda toplamda 16 konuşma yaparak Kayseri'nin ve vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletti. Bu konuşmalar içerisinde Kayseri'nin adını 51 genel kurul ve 40 plan ve bütçe Komisyonu olmak üzere toplamda 91 kez geçirdi.

Ersoy'dan TBMM'de yoğun tempo

Ersoy ayrıca, Bünyan ilçesinde yaşanan sel ve taşkın olaylarının nedenlerinin tespiti, benzer olayların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin araştırma önergesi verirken 7 adette yazılı soru önergesi verdi. Ersoy'un verdiği yazılı soru önergeleri ise şöyle;

"Kayseri ilindeki taşkın önleme projelerine ilişkin, Kayseri ili Bünyan ilçesindeki bazı mahallelerin sulama desteği talebine ilişkin, Kayseri'nin Hacılar ilçesine tam kapasiteli bir sağlık merkezi açılması ve kadrolu doktor atanması talebine ilişkin, Kayseri ilindeki ovaların güncel sınırlarının belirlenmesine ilişkin, Akkışla-Sarıoğlan entegre ilçe hastanesi yapımına ilişkin, Kayseri Bünyan Stadyumunun ışıklandırılmasına ilişkin, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması talebine ilişkin." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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