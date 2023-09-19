MHP İl Başkanı Yılmaz; "Gazilerimiz sadakat, vatan sevgisi ve bağımsızlığın simgesidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için büyük önem taşıyan mertebeler olduğuna işaret ederek, "Gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının simgeleridir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için büyük önem taşıyan mertebeler olduğuna işaret ederek, "Gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının simgeleridir" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama töreninde, ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken yaralanan gazilerle bir araya geldi.

Gaziliğin bedeli çok ağır olan bir mücadelenin hak edilmiş mükafatı olduğunu ifade eden MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Gazilik, fedakarca, kahramanca, yürekli bir şekilde candan ve serden vazgeçmeye hazır oluşun kararlılık beyanıdır. Gazilik, şehadeti göze almış, varlığını hiçe saymış, vakarını haysiyetiyle sarmış ahlak burçlarının ve adam gibi adam olanların unvanıdır. Tarih boyunca ihanet inancın karşısında tutunamamış, işgal ve istila hevesleri milli şuurumuz karşısında asla duramamıştır. Türk milleti hem gaziliğin hem de şehadetin yuvasıdır. Gazilerimizle şehitlerimiz milli varlığın güvenceleri, milli istiklalin yenilmez güçleridir. Gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının simgeleridir. Şehit ve gazilerimizin emanetlerini zedelemeden, hatıralarını lekeletmeden muhafaza etmek şu günkü sancılı ve sıkıntılı ortamda herkesin en temel sorumlulukları arasındadır" dedi.

"Türk milleti olarak, tarihimizde eşsiz zaferler elde ederek tarihe adımızı altın harflerle kazıdık" diyen Başkan Yılmaz, "Tarihimiz boyunca 7'den 70'e, söz konusu vatan toprağı olduğunda 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' düsturuyla hareket ettik. Bugün, o günlerde canını hiçe sayarak, 'Önce vatan' diyen şehit ve gazilerimizden aldığımız cesaretle vatanımıza sahip çıkıyoruz. Gazisi mahzun ve mahcup olan bir millet geçmişinden kopmuş istikbalinden vazgeçmiş demektir. Şehit ve gazilerimizin mücadeleleri olmasaydı, onların iman dolu göğüsleri milli heyecanla çarpıp kanlı ve vahşi emellere dayanmasaydı, felaketlerin büyüyen girdabı her değerimizi, her mirasımızı acıklı şekilde yutacak ve yok edecekti. Fedakar gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, hepsine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Halen tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar temenni ediyorum. 19 Eylül 1921'de Gazilik unvanını alan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ