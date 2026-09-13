MHP Grup Başkanvekili Akçay, Şırnak'ta partisinin il kongresinde konuştu:

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Cudi artık huzurun adresidir. Gabar artık üretimin, enerjinin kalbidir. Habur Sınır Kapısı'yla Şırnak, Türkiye'nin dünyaya açılan ticaret köprüsüdür. Şırnak kalkındığında Türkiye de büyüyecektir." dedi.

Akçay, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Şırnak İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünde tarihi bir eşik olduğunu ve bunu "Terörsüz Türkiye" başlığıyla ifade ettiklerini söyledi.

Bu sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrının meyvesi olduğunu ifade eden Akçay, "O çağrı, korkunun değil, cesaretin, ayrılığın değil, kucaklaşmanın, fitnenin değil, ferasetin, terörün değil, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın çağrısıdır." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin bir devlet aklının eseri olduğunu dile getiren Akçay, şöyle konuştu:

"Biz 1000 yıldır aynı kıbleye yönelen, aynı türküyü söyleyen, Çanakkale'de aynı şehitlikte yatan, tasada, kıvançta bir olan bir milletiz. Bizim kavgamız bizi etnik ve mezhebi parçalarına bölmek isteyen emperyalizmin maşası olan bölücülerdir. Aynı bayrağın, aynı vatanın, aynı kaderin evlatlarıyız. Aynı vatanın, aynı ezanın çağrısındayız. Bizim geleceğimiz de kaderimiz de birdir. Artık terör devri kapanmıştır. Yeni bir dönemin başlangıcındayız. Şehirlerimizde, yaylalarda kurşun sesleri değil, bereket, huzur ve çocukların neşesi yankılanacaktır."

Akçay, Şırnak'ın geçmişte çok acılar gördüğünü ama asla pes etmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Gabar'da petrol çıkıyorsa bu sadece ekonomik bir kazanç değildir. Terörün gölgesi kalktıkça Şırnak'ın güneşi daha parlak doğacaktır. Cudi artık huzurun adresi, Gabar artık üretimin ve enerjinin kalbidir. Habur Sınır Kapısı'yla Şırnak, Türkiye'nin dünyaya açılan ticaret köprüsüdür. Şırnak kalkındığında Türkiye de büyüyecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonu Şırnak'ın omuzlarında da yükselecektir. Biz, Şırnak'a sadece gönül vermedik, Şırnak'ın derdi ile dertleniyoruz, Şırnak'ın ihtiyaçlarını iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz, milletimizin sesini Ankara'ya, Ankara'nın imkanlarını milletimize taşıma siyasetidir."

İl Başkanı Koçero Saluci de terörün değil huzurun, çatışmanın değil kardeşliğin, umutsuzluğun değil geleceğin konuşulduğu bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu belirtti.

Saluci, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı, milli egemenliği ve toprak bütünlüğü tartışma konusu değildir. Şırnak'ın geleceğini terör değil, eğitim, öğretim, istihdam, ticaret ve kalkınma şekillendirecektir."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Saluci yeniden il başkanı seçildi.

Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Günel, kanaat önderleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA