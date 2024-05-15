MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayten Gökçer için taziye mesajı yayımladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Ayten Gökçer için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk sinema ve tiyatrosunun duayen isimlerinden birisi olan Sayın Ayten Gökçer'in vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, merhume sanatçımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Milletimizin, acılı ailesinin, sevenlerinin ve Türk sanat camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.