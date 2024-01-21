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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı

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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı. MHP'nin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda seçimlerde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il ve 54 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 aday yayımlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, MHP'nin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda seçimlerde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il ve 54 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 aday yayımlandı.

Listeye göre, Düzce'de Yılmaz Eser, Çanakkale Ayvacık'ta Muharrem Şahin, Çanakkale Bayramiç'te Tuncay Özkaya, Çanakkale Biga'da Sıtkı Keçeci, Çanakkale Bozcaada'da Samet Turhal, Çanakkale Çan'da Davut Karagöz, Çanakkale Ezine'de Tahsin Yüksel, Çanakkale Gelibolu'da Hüseyin Öner Gündoğdu, Çanakkale Gökçeada'da Halil Rüştü Akgün, Çanakkale Lapseki'de Adem Balta, Çanakkale Yenice'de Kemal Cangül, Düzce Akçakoca'da Mehmet Okan Yanmaz, Düzce Cumayeri'de Mustafa Koloğlu, Düzce Çilimli'de İsmail Bayrak, Düzce Gölyaka'da Muzaffer Coşkun, Düzce Kaynaşlı'da Eftal Altundal, Edirne Lalapaşa'da Bedir Adıyaman, Edirne Meriç'te Ahmet Durmaz, Edirne Süloğlu'da Halil Özgüven, Edirne Uzunköprü'de Erdoğan Orman, Giresun Alucra'da Mete Metinyurt, Giresun Bulancak'ta Fatih Alparslan, Giresun Çamoluk'ta Fatih Düz, Giresun Dereli'de Cihan Özdemir, Giresun Doğankent'te Resul Tekin, Giresun Espiye'de İbrahim Yanık, Giresun Eynesil'de Barış Güdük, Giresun Görele'de Hasan Ali Kodal, Giresun Keşap'ta Nihat Yılmaz, Giresun Şebinkarahisar'da Mustafa Zahir Bakıcı, Giresun Yağlıdere'de Yaşar İbaş, Isparta Aksu'da Aksoy Karaduman, Isparta Atabey'de Aziz Eraslan, Isparta Eğirdir'de Mehmet Demirel, Isparta Gelendost'ta Hakan Demirtaş, Isparta Gönen'de Mete Elcim, Isparta Keçiborlu'da İbrahim Gündüz, Isparta Sütçüler'de Kasım Kutlu, Isparta Yalvaç'ta Halil Hilmi Tütüncü, Kırklareli Babaeski'de Hakan Arıcı, Kırklareli Demirköy'de Muhlis Yavuz, Kırklareli Lüleburgaz'da İbrahim Yılmaz, Kırklareli Pehlivanköy'de Pınar Akyüz Şahin, Kırklareli Pınarhisar'da Sabri Özcan, Kırklareli Vize'de Sencer Karaman, Uşak Banaz'da Aziz Bulut, Uşak Eşme'de İlhan Özkan, Uşak Karahallı'da Şenel Çakır, Uşak Sivaslı'da Ali Çetin, Uşak Ulubey'de Yorum Eskici, Yalova Altınova'da Kemal Şenol, Yalova Armutlu'da Mustafa Tokat, Yalova Çınarcık'ta Leyla Kılıç, Yalova Çiftlikköy'de Yaşar Boz, Yalova Termal'de Serkan Ergen aday olarak belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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