Mersin gündem haberi | TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ, MERSİN'DE (3)

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mersin'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) düzenlenen Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Vali Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı ile sektör temsilcileri de yer aldı.

Türkiye'nin üretimde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Bakan Kirişci, "Türkiye, 2002 yılına göre tarımsal hasılasını artırmış, üretim kabiliyeti itibarıyla dünyada 31'inci sırada olmasına rağmen ürettiği gayrisafi hasılayla 10'uncu sıraya yerleşmiş, Avrupa'da da birinci olan bir ülke. Bu, ülkenin zincir içerisinde yer alan her bir bireyi için iftihar edilecek bir hadisedir. Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak istedik" dedi.

'TOPRAK ZENGİNİ DEĞİLİZ AMA TOPRAK KAYBEDİYORUZ'

Türkiye'nin 32 yılda toplam tarım arazisi varlığının yüzde 12'sini kaybettiğini vurgulayan Bakan Kirişci, "Türkiye'de tarım arazisi varlığının yüzde 12'sini biz 32 yılda kaybetmişiz. Toprak zengini değiliz ama toprak kaybediyoruz. O zaman buna bir çekidüzen vermemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde mera alanlarını kaybediyoruz. 1989-2002 yılları arasında 140 bin hektar mera alanı kaybettik. Bunun adına kentleşme, bilinçsiz yapılaşma, sanayileşme adına kullanılan alanlar deyin ne derseniz deyin. Neticede bu alanlar gitmiş durumda. Kendi Bakanlığımızın mera ıslahı konusundaki çalışmalarına hız vermesi hususu bizi mutlu etti. Bunu yapmak, gereğini yerine getirmek bizim görevimiz. Biz iktidara geldiğimizde sulanabilir alanın yüzde 55'i sulanabilirken, şimdi bu yüzde 80'lere çıktı. Yüzde 20 gibi bir bölüm kaldı. Bu bölümü de önümüzdeki yıllarda suya kavuşturacağız. 2003'ten bu yana su kaybının ve tüketiminin minimuma indirildiği projeleri uyguluyoruz" diye konuştu.

Gıda, tarım, toprak, su, mera konularının bakanlık olarak olmazsa olmazları arasında yer aldığını kaydeden Bakan Kirişci, "Popülist politika peşinde değiliz. Rasyonel makul çözümler üreteceğiz. Bugün hububatta, arpa ve buğdayda 4 milyon 400 bin ton düzeyinde bir stokumuz var. Bu, ülkenin üreticilerinin ürettiğidir. 600 bin tonu önceki yıldan devirdir ama geri kalan 3 milyon 800 bin ton bu ülkenin ürettiği arpadır, buğdaydır. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bir Merkez Bankasıdır. Stoklarında mal bulundurursa TMO, kendine ve piyasaya yapılan her türlü operasyonlara karşı gerekli aksiyonları alır. Tıpkı Türk Şekerin şeker piyasasını, Et ve Süt Kurumunun et süt piyasasına müdahalesi gibi" ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını ayıracağız. Kendi arazisinde, işletmesinde eğer 1 yıldan fazla bir faaliyette bulunmazsa biz ona şunu söyleyeceğiz; 'Biz sana rayiç bir kira bedeli ödeyeceğiz.' Orada bu üretimi, bu işi bilen, en yakındaki o köyde yaşayan, o civarda bulunan bu faaliyetleri yürütenlere 'Buyurun, gelin, yapın.' diyeceğiz. Kimse ilgilenmezse dışarıdan birilerinin ilgilenmesini sağlayacağız."