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Mersin'de 38 Kişi Yakalandı

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Politika Haberleri
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Mersin'de hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 38 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron ve özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Mersin'de hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 38 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Koç başlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, 38 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, cezaevine teslim edilecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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