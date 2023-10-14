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Meriç'teki yamaç arazilerin sulanmasıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

Meriç Kaymakamı Özgü Özen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, DSİ'nin sulama çalışmaları değerlendirildi. Toplantıya kurum müdürleri, birlik başkanları ve muhtarlar katıldı. İlçe stadı ve spor salonunda düzenleme yapılacağı da duyuruldu. İpsala Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.