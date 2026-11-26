MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Ziyarette Mustafa Destici, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Destici, Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük sendikal konfederasyonu olduğunu ve kuruluşundan bugüne çizgisini muhafaza ettiğini söyleyerek, "Bir taraftan emek mücadelesi, hak mücadelesi verirken diğer taraftan bütün kamu çalışanlarını ilgilendiren konularda öncülük ediyor. Bunun yanında özellikle milli ve manevi meselelerde de kurulduğu günden beri hep çok net bir tavır koymuş ve safını çok net bir şekilde belirlemiştir. Milli iradenin muhafaza edilmesi ve darbelere karşı duruş noktasında da tavrını her zaman açık bir şekilde ortaya koymuştur. Büyük Birlik Partisi olarak vatandaşların bütün meseleleriyle yakından ilgileniyoruz. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunları öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır. Emekli ikramiyeleri geçmiş yıllara kıyasla alım gücünü büyük ölçüde kaybetti. Emeklilik sisteminde ve ikramiyelerde kapsamlı düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 2023 yılında kamu görevlilerine verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ilave ödeme memur emeklilerine yansıtılmadı. Konu Anayasa Mahkemesine taşındı. Söz konusu ödeme bugün yaklaşık 25 bin lira seviyesine ulaştı. Yalnızca bugünkü tutarın emeklilere verilmesinin yeterli olmayacaktır. Düzenlemenin başladığı tarihten itibaren geçmişe dönük hak kayıpları da karşılanmalıdır. Öte yandan bir memur, bir işçi ocakta hangi maaşı almışsa aralıkta da aynı maaşı almalıdır diye düşünüyoruz. Çünkü enflasyon yüksek bir şekilde devam ediyor. Onun için bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bu dönem bu sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarına ilişkin sorunlar çözülmelidir. Büyük Birlik Partisi olarak çalışanların haklı taleplerinin yanındayız. Bütün işçilere, memurlara, işçi ve memur temsilcilerine, sendikalara ve özellikle Memur-Sen Konfederasyonuna verdikleri hak ve emek mücadelesinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Ali Yalçın ise Büyük Birlik Partisi'nin genel kurulunun ardından gerçekleştirmek istedikleri ziyareti yoğun programları nedeniyle ertelemek durumunda kaldıklarını ifade ederek, "Memur-Sen ile Büyük Birlik Partisi arasında geçmişten bugüne güçlü bir hukuk bulunmaktadır. Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu döneminden itibaren ülke ve millet meselelerinde ortak hassasiyetler taşımaktayız. Memur-Sen camiası olarak Büyük Birlik Partisi'ni kıymetli buluyoruz, hem genel kurul sonrasında hayırlı olsun dileklerimizi iletmek hem de kamu çalışanlarının gündemindeki konulara ilişkin istişarelerde bulunmak amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik. Öncelikle memur sendikacılığında iki temel konuya yoğunlaştık. Bunlardan ilki 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesi, ikincisinin ise kamu personel sisteminin yeniden düzenlenmesidir. 4688 sayılı Kanun'un değişiklik ihtiyacına ilişkin yoğun bir görüşme trafiği yürütmekteyiz. Çalışmalar belirli bir aşamaya geldi ve yapılacak düzenleme kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak şekilde kamuoyuna sunulmasını ümit ediyoruz. Kamu personel sisteminde kapsamlı bir reforma ihtiyaç vardır. Memur-Sen olarak geçmişten bugüne kamu personel sistemini değerlendiren, sorunları tespit eden ve çözüm önerileri sunan raporlar hazırladık, reform paketlerini kamuoyuyla paylaştık. Hazırladığımız çalışmaları Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların yetkililerine ilettik. Memur-Sen olarak kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza edeceğiz" dedi.

Yalçın, "Maaş sisteminin sadeleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sisteminin standart hale getirilmesi, sınavlarda uygulama birliğinin sağlanması ve birinci dereceye yükselen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi öncelikli taleplerimiz arasındadır. Sendikamızın kamu personel sistemine ilişkin reform önerileri kapsamında kamuda ücret adaletsizliğinin giderilmesi, sözleşmeli istihdam yerine kadrolu istihdamın esas alınması, bütün gelirlerin emeklilik hesabına dahil edilmesi, yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin mağduriyetinin giderilmesi ve gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi gibi talepler de yer alıyor. Sendikamızın diğer talepleri arasında mühendislerin, akademik personelin ve kariyer uzmanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi, disiplin affı çıkarılması ve toplu sözleşme sisteminin uluslararası çalışma normlarına uygun hale getirilmesi bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı