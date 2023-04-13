Memleket Partisi İzmir'de milletvekili adaylarını tanıttı

Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığınca, milletvekili adaylarının tanıtımı için program düzenlendi.

Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan, İzmir 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı Asuman Ali Güven, Memleket Partisinin büyük olanaksızlıklarla kurulduğunu ve bugün 81 ilin tamamında seçimlere katıldığını söyledi.

Güven, İzmir milletvekili adaylarının tümünün kent ile aidiyet bağı olduğuna dikkati çekerek, "İzmir'de siyaseti birlikte belirleyeceğiz, birlikte kucaklayacağız, sorunlarımıza birlikte sahip çıkacağız." dedi.

Diğer partilerin, İzmir'den, kentle aidiyet bağı olmayan bazı kişileri aday gösterdiğini savunan Güven, "Yani Mustafa Kemal Atatürk'e ırkçı diyen bir kafanın İzmir'de milletvekili olmaması gerekir. Bu şehre yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelleri burada atıldı. Onun için İzmir'e bu değeri bilen, bu anlayış içinde olan milletvekili adaylarını koyması gerekir siyasi partilerin. Bunun dışında davrananları da ben yanlış buluyorum. Bu adaylarını geri çeksinler. Bu tip adaylar İzmir kentine yakışmaz." diye konuştu.

Güven, partisinin baraj sorununun olmadığını dile getirerek, en büyük hedeflerinin gençlerin sorunlarını çözmek, tarım ve hayvancılık politikalarını iyileştirmek olduğunu aktardı.

Toplantıda, adaylar kendilerini tanıtıcı konuşma yaptı.

Memleket Partisi İzmir 1. bölge 10. sıra milletvekili adayı olan 2005 doğumlu Ahmet Ömer Erkenci de genç bir aday olarak, Türk bayrağını daha da yukarılara taşımayı hedeflediğini kaydetti.