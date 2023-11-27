Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu'nda mağaralara tek tek giriyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağaralara tek tek girmeye devam ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağaralara tek tek girmeye devam ediyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağaralara tek tek girmeye devam ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika