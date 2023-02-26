Mehmetçiğin ve İHA'ların deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor Politika Haberleri Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin ve insansız hava araçlarının (İHA), deprem bölgesindeki çalışmalara desteğinin aralıksız devam ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin ve insansız hava araçlarının (İHA), deprem bölgesindeki çalışmalara desteğinin aralıksız devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrası yaraları sarmak için güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Mehmetçiğin asayişe destek için sokaklarda devriye görevi yaptığı ifade edilen açıklamada, İHA'ların da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki çalışmalara katkı sağladığı kaydedildi. Kaynak: AA / Politika Milli Savunma Bakanlığı İhlas Haber Ajansı Politika Haberler

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