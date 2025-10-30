Haberler

Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan bir araya geldi. Eski ekonomi kadrosunun buluşması dikkat çekerken, ikilinin enflasyon hedefleri ve işçi maliyetleri üzerine sohbet ettikleri öğrenildi.

  • DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrıldıktan sonra ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonuna katıldı.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ali Babacan'ın resepsiyonda yaptığı görüşmede enflasyon hedefleri ve işçi maliyetleri gündeme geldi.
  • Ali Babacan'ın yeniden AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da katıldı. Babacan ve Davutoğlu, AK Parti'den ayrıldıktan sonra ilk kez Külliye'deki resepsiyona davet edilmiş oldu. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılmayarak dikkatleri üzerine çektiği resepsiyonda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Babacan'ın bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARI VAR

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Babacan, son olarak yeniden AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme gelmişti. Babacan ise ülkeyi yönetmeye talip olduklarını belirterek hem AKP hem de CHP kanadını televizyonda eğitim politikalarını tartışmaya davet etmişti.

SOHBETİN İÇERİĞİ

Gazeteci Muhammed Vefa, ikilinin görüşmesinde enflasyon hedefleri ve işçi maliyetlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Babacan genel olarak dinleyen taraftı, Şimşek uzun uzun anlattı" ifadelerini kullandı.

KATILIM BİR HAYLİ YOĞUNDU

Külliye'deki resepsiyon TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Binali Yıldırım ile yüksek yargı organlarının başkanları, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler katıldı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

"Kelin ilaci olsa basina surer" diye bir atasozu vardi demi?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıer ak:

chp nin oylariyla meclise girip akp ye yanlayan utanmazlardan oburu

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

babacan ve davutoğlu parti kurmuş :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
