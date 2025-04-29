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Mehmet Şimşek: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon hedefleri ve Türkiye AB ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon hedefinin tutturulması konusunda net konuşan Şimşek, büyümede bir miktar yavaşlama olabileceğini, buna karşın cari açıkta beklenenden daha iyi sonuçlar alınacağını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ve büyümeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında ekonomi gündemindeki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek, "Enflasyonla ilgili kafamızda bir tereddüt yok. Büyümeyle ilgili bir yavaşlama olabilir. En önemli başlığımız yapısal dönüşüm" diye konuşan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:

"AB İLE SORUN GÖRMÜYORUZ"

AB ile ekonomik entegrasyonda sorun görmüyoruz. Üyeliğimiz siyasi saiklerle uzun süredir sekteye uğramış durumda. Sorun büyük oranda Avrupa Birliği, biz değiliz çünkü Türkiye'de her şey yolunda giderken bloke ettiler. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi AB'nin de Türkiye'nin de lehine. Burada sorun siyasi müdahalelerde.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

"AB'nin savunmada, güvenlikte ve birçok konuda Türkiye'ye ihtiyacı var. Yeni AB yönetimiyle diyaloğumuz çok güçlü. İyi ilişkiler sebebiyle bizi en düşük gümrük vergisine tabi tuttular; bu bizim için muazzam bir avantaj.

"ABD İLE ÇOK İYİ NOKTAYA GELDİK"

ABD ile çok iyi noktaya geldik. Özellikle enerji ve savunma alanında. Türkiye savunmada muazzama girdi. Daha önce dünyanın en büyük ithalatçılarındanken şimdi ihracatta dünyanın 11. ülkesi olma yolundayız. Teknoloji yapay zeka alanı da ilişkilerde bir diğer önemli başlığımız. ABD ile ticaret hacmimizi üçe katlayıp 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Eğer ABD Türkiye'nin rakiplerine yüksek vergi uygulamaya devam edecek olursa Rusya-Ukrayna savaşı sona ererse Türkiye için büyük fırsatlar var. Hizmet ihracatında Türkiye en avantajlı, en hızlı ülkelerinden biri. Libya, Suriye, Ukrayna yeniden inşa edilecekse Türkiye baş rolde olacak.

Mehmet Şimşek: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

sen önce emeklilerden gasp ettğin maaşları ver .. yalan enflasyon rakamları ile yediğin yetim fakir emekli işçi haklarını ve maaşlarını ver.. ey zalim....

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

böyle saçma bir dil ve diplomasi görmedim.. Avrupa'nın sana ne ihtiyacı olacak kaçak göçmenleri iade dışında.. seni sömürmeye ihtiyacı var seni kullanmaya ihtiyacı var.. İngiliz vatandaşı olarak böyle söylem ancak senin gibi bir bakana yakışır..

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Haber YorumlarıGani Ömür:

borç veriyoruz dimi

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Haber YorumlarıSefs:

HEP BOŞ SÖZLER,HEP BOS HAYELLER,HEP AYNİ NAKARAT,AMA GERCEKLER OYLE DEMİYOR BAKANİM...

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