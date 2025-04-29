Mehmet Şimşek: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ve büyümeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında ekonomi gündemindeki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek, "Enflasyonla ilgili kafamızda bir tereddüt yok. Büyümeyle ilgili bir yavaşlama olabilir. En önemli başlığımız yapısal dönüşüm" diye konuşan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:

"AB İLE SORUN GÖRMÜYORUZ"

AB ile ekonomik entegrasyonda sorun görmüyoruz. Üyeliğimiz siyasi saiklerle uzun süredir sekteye uğramış durumda. Sorun büyük oranda Avrupa Birliği, biz değiliz çünkü Türkiye'de her şey yolunda giderken bloke ettiler. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi AB'nin de Türkiye'nin de lehine. Burada sorun siyasi müdahalelerde.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

"AB'nin savunmada, güvenlikte ve birçok konuda Türkiye'ye ihtiyacı var. Yeni AB yönetimiyle diyaloğumuz çok güçlü. İyi ilişkiler sebebiyle bizi en düşük gümrük vergisine tabi tuttular; bu bizim için muazzam bir avantaj.

"ABD İLE ÇOK İYİ NOKTAYA GELDİK"

ABD ile çok iyi noktaya geldik. Özellikle enerji ve savunma alanında. Türkiye savunmada muazzama girdi. Daha önce dünyanın en büyük ithalatçılarındanken şimdi ihracatta dünyanın 11. ülkesi olma yolundayız. Teknoloji yapay zeka alanı da ilişkilerde bir diğer önemli başlığımız. ABD ile ticaret hacmimizi üçe katlayıp 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Eğer ABD Türkiye'nin rakiplerine yüksek vergi uygulamaya devam edecek olursa Rusya-Ukrayna savaşı sona ererse Türkiye için büyük fırsatlar var. Hizmet ihracatında Türkiye en avantajlı, en hızlı ülkelerinden biri. Libya, Suriye, Ukrayna yeniden inşa edilecekse Türkiye baş rolde olacak.