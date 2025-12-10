Haberler

Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tamamlandı. Yoğun tartışmaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uzun süren mesai sonucunda her iki bakanlığın bütçesi, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edildi.

  • CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AK Partili vekillerin bütçe hatırası fotoğrafını çekti.
  • Suiçmez'in bu hareketi, bazı AK Partili vekiller tarafından alkışla karşılandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçeleri tartışmaların ardından Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edildi. Sert geçen görüşmelerin ardından Genel Kurul salonunda hava bir anda değişti.

AK PARTİLİ VEKİLLER KUYRUK OLUŞTURDU

Oylamanın tamamlanmasının ardından iktidar sıralarında hareketlilik başladı. AK Partili milletvekilleri, bütçeleri geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik etmek için kürsüye akın etti. Tebrik kuyruğunun ardından bu kez hatıra fotoğrafı telaşı yaşandı.

Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

Bakanlarla aynı karede yer almak isteyen vekiller kürsü önünde yoğunluk oluşturdu. Ancak fotoğrafı çekecek bir kişi bulunamayınca bekleyiş kısa süreli bir karışıklığa neden oldu.

Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'Lİ SİBEL SUİÇMEZ DEVREYE GİRDİ

Tam bu sırada muhalefet sıralarından bir hareketlilik oldu. Nefes'te yer alan habere göre; CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, talep üzerine cep telefonunu alarak AK Partili vekillerin bütçe hatırası fotoğrafını çekti.

ALKIŞLA KARŞILIK VERDİLER

Ardından bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte bir selfie de çekti. Suiçmez'in bu jesti Genel Kurul'da gülümseten anlara sahne olurken bazı AK Partili vekillerin alkışla teşekkür ettiği görüldü.

İşte o anlardan kareler;

Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıhasan kaçan:

zamane veikillerin tek icraati var zaten o da bol bol fotoğraf çekilmek.

Yorum Beğen278
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Fotoğraftan başka yapılacak işleri yok.. Hergun kadın cinayeti, ekonomik dar boğazdan halkın kavranması, adaletsizliklere bir cozum bulacaklarına fotoğraf çekiyorlar, çekin bakalım.

yanıt167
yanıt19
Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

tebrikler hepinize cok büyük iş yapmısınız bravoo herkes kurtardınız

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

geçen bütçede ne almış nerede harcamış doğrumu harcamış baktınızmı da kabul ettiniz bu oyunu neden oynuyorsunuz millet vekili denilen zat milletin parasını bakanlık doğru kuıllanmış mı diye bakar milletin hakkını korur baktınızmıda karar verdiniz birbirinizi öpüp tebrik ediyorsunuz mesala yemektir teşrifattır çiçek yollamıştır kaç para harcamış niye harcamış baktınızmı

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Habere Bak? Dunya yanarken baska haber bulunamadimi?

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
title