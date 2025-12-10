Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçeleri tartışmaların ardından Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edildi. Sert geçen görüşmelerin ardından Genel Kurul salonunda hava bir anda değişti.

AK PARTİLİ VEKİLLER KUYRUK OLUŞTURDU

Oylamanın tamamlanmasının ardından iktidar sıralarında hareketlilik başladı. AK Partili milletvekilleri, bütçeleri geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik etmek için kürsüye akın etti. Tebrik kuyruğunun ardından bu kez hatıra fotoğrafı telaşı yaşandı.

Bakanlarla aynı karede yer almak isteyen vekiller kürsü önünde yoğunluk oluşturdu. Ancak fotoğrafı çekecek bir kişi bulunamayınca bekleyiş kısa süreli bir karışıklığa neden oldu.

CHP'Lİ SİBEL SUİÇMEZ DEVREYE GİRDİ

Tam bu sırada muhalefet sıralarından bir hareketlilik oldu. Nefes'te yer alan habere göre; CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, talep üzerine cep telefonunu alarak AK Partili vekillerin bütçe hatırası fotoğrafını çekti.

ALKIŞLA KARŞILIK VERDİLER

Ardından bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte bir selfie de çekti. Suiçmez'in bu jesti Genel Kurul'da gülümseten anlara sahne olurken bazı AK Partili vekillerin alkışla teşekkür ettiği görüldü.

İşte o anlardan kareler;