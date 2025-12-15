Haberler

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, asgari ücret komisyonunu eleştirerek işçi sınıfının yok sayıldığını belirtti. Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ise Iğdır'ın hava kirliliği sorununa acil çözüm çağrısında bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan ile Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında asgari ücret ve Iğdır'ın hava kirliliği üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Mersin Milletvekili Doğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını eleştirdi, Komisyonun geçim meselesini baz almadan temel hak ve ihtiyaçları odak noktasına koymadığını savundu.

TÜRK-İŞ'in komisyon toplantılarına katılmama kararını da eleştiren Doğan, "Milyonların gündelik yaşamını doğrudan etkileyecek, belirleyecek kararlarda, olan bitene sadece uzaktan seyirci kalan, kuru söylemle yetinen bir sendikal tutum da olmaz." ifadelerini kullandı.

Komisyonun sermaye sınıfından yana durduğunu dile getiren Doğan, "İşçi sınıfının yer almadığı işçisiz, emekçisiz bir komisyondur ve bu asla ve asla kabul edilemez. Ancak, işçiler lehine bir tutum da uzaktan izlenerek değil, işçilerle birlikte verilecek bir mücadeleyle mümkün olabilir." diye konuştu.

Gerçek enflasyonun "sahte enflasyon rakamlarıyla manipüle edildiğini" ileri süren Doğan, "2026 asgari ücretini belirlerken enflasyon oyunlarına soyunmayın, bu memleketin sizin enflasyon oyunlarınıza karnı tok." dedi.

"Iğdır'ın hava kirliliğine acilen çözüm bulunmalı"

Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre, Iğdır'ın, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kirli havaya sahip kenti" olduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin birçok sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Hun, "Iğdır halkı hava kirliliğinin neden olduğu hastalıkların yanı sıra hastane ve doktor yetersizliği nedeniyle büyük sorun yaşıyor. Iğdır, Türkiye'de kanser vakalarının en yüksek olduğu ildir. Devlete ve hükümete sesleniyoruz; Iğdır'ın hava kirliliğine acilen çözüm bulunmalıdır." diye konuştu.

Hun, Iğdır'da doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda vatandaşlara destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
