Mansur Yavaş Kahramankazan'da iftar programına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Kahramankazan ilçesinde iftar programına katıldı.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Yavaş, hemşehrilerinin her türlü derdi ile ilgilenmenin asli görevleri olduğunu belirterek, "Belediyecilik, asla asfalt ve kaldırımdan ibaret değildir." dedi.

Mansur Yavaş, partisinin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Selim Çırpanoğlu için de destek istedi.

Programa, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

Yavaş, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.