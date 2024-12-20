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Manisa TSO Başkanı Yılmaz'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne Destek Ziyareti

Manisa TSO Başkanı Yılmaz'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne Destek Ziyareti
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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın'ı ziyaret ederek yeni yönetime başarılar diledi ve basının önemli rolüne vurgu yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Başkan Aydın ve seçilen yeni yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa basınının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Manisa'nın daha da gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşil enerji konusunda ofis açan Türkiye'deki üç odadan biriyiz. Yaptığımız bütün çalışmaları Manisa basını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kamuoyu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın hayata geçirdiği projelerden, çalışmalardan basın sayesinde bilgi sahibi oluyor. Basının zor şartlarda görev yaptığını biliyoruz. Oda olarak elimizden geldiğince basına destek olmaya devam ediyoruz. Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nde bir görevi değişimi yaşandı. Yeni yönetime görevinde başarılar diliyoruz." dedi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise Manisa basınına her zaman destek olan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve ekibine verdikleri desteklerden dolayı tüm gazeteciler adına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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