Manisa İzmir Karayolu Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Manisa İzmir Karayolu Yenileme Çalışmaları Başlıyor
Güncelleme:
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İzmir-Manisa il sınırı ile Akhisar-Balıkesir sınırı arasındaki 118 kilometrelik karayolunda kapsamlı yenileme sürecinin başlayacağını açıkladı. Çalışmalar, yolun güvenliğini artırmayı ve trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İzmir-Manisa il sınırı ile Akhisar- Balıkesir sınırı arasındaki karayolunda 118 kilometrelik yenileme süreci başlayacağını duyurdu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İzmir-Manisa il sınırı ile Akhisar- Balıkesir sınırı arasındaki karayolunda kapsamlı sıcak asfalt onarım ve standart yükseltme çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

Baybatur, İzmir, Manisa ve Balıkesir arasında önemli bir ulaşım aksı olan hattın uzun süredir beklenen yenileme sürecinin resmen başladığını belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla Akhisar-Manisa arasında yaşanan trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalacağını ifade etti.

Milletvekili Baybatur, yol yapım çalışmalarına ilişkin ihalenin 10 Aralık'ta gerçekleştirileceğini hatırlatarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek projeye dair şu bilgileri paylaştı: "İzmir-Manisa il sınırı ile Akhisar yolu arasında yıllardır yoğun bir trafik akışı var. Hem ağır tonajlı araçların yükü hem de artan günlük kullanım, bu hattın ciddi şekilde yıpranmasına neden oldu. Şimdi bu güzergahı baştan aşağı yeniliyor, yolun standardını bölünmüş yol normlarında güçlendiriyoruz. Ayrıca 118 kilometrelik hattın 21 metre platform genişliğe kavuşması, temel, alt temel, binder ve aşınma tabakalarının yenilenmesiyle birlikte sanat yapıları ve altyapı iyileştirmeleri de tamamen elden geçirilecek. Bu sadece bir asfalt serimi değil; altyapısı, drenajı ve tüm sanat yapılarıyla çok kapsamlı bir rehabilitasyon çalışması. Böylece yolun zemini güçlenecek, ömrü uzayacak ve sürüş güvenliği en üst seviyeye çıkacak."

Baybatur, ihale sonrası iş takviminin hızla işleyeceğini belirterek, yüklenici firmanın 15 gün içinde sahaya girmesinin planlandığını, 650 günlük bir çalışma sürecinin sonunda projenin tamamlanacağını aktardı.

Yolun bölge için kritik önem taşıdığına vurgu yapan Baybatur, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir-Manisa-Akhisar hattı sadece bir kara yolu değildir. Sanayinin, tarımın, ihracatın ve lojistik akışın kalbi bu güzergahtan geçer. Yapılacak olan yenileme çalışmasıyla Manisa'nın rekabet gücü artacak; üreticiye, sanayiciye ve vatandaşa büyük kolaylık sağlanacak."

Milletvekili Baybatur, şehir genelindeki yatırımların yakın takipçisi olduklarını ifade ederek "Manisa'nın her kilometresinde işimizin başındayız. Hem devletimizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanacağız hem de Manisa'ya yakışan hizmetleri bir bir hayata geçireceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
