Mahmut Arıkan: 'Türkiye'nin En Büyük Partisi Kararsızlar Partisi'

1) ARIKAN: BUGÜN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PARTİSİ 'KARARSIZLAR PARTİSİ'

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, toplumun siyasetten hızlı şekilde uzaklaştığını belirterek, "Bugün Türkiye'nin en büyük partisi kararsızlar partisi. Bütün anketlerde bunu görebiliyoruz. AK Parti, CHP, bizden de büyük bir kararsızlar kitlesi var" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti teşkilatı tarafından düzenlenen bir dizi toplantıya katılmak üzere Erzurum'a geldi. Müceldili Konağı'nda medya buluşmasına katılan Arıkan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. 9 ay boyunca 60'tan fazla il ziyareti yaptığını ve gittiği her yerde 'Memleket iyi idare edilemiyor' cümlesinin kurulduğunu ifade eden Arıkan, "Gittiğimiz her yerde gördüğümüz şey şu; 'Türkiye iyi idare edilemiyor.' Türkiye'de yaşayan insanlar mutsuz. Türkiye'de yaşayan, doğduğu yerde doyamayan, doğduğu yeri terk etmek zorunda kalan bir idareyle karşı karşıyayız. 9'uncu ayı bitirmek üzereyiz bugüne kadar 60'tan fazla il ziyareti yaptım. Gittiğim her yerde cümleler aynı; 'Memleket iyi idare edilemiyor.' İnsanlarımız mutsuz, gelecekle alakalı karamsar bir toplumla karşı karşıyayız. 100 sene önce atalarımız Çanakkale geçilmez düsturuyla bu vatanı korumak zorunda kalırken bugün gençlerimizin Kapıkule'den öteye geçmemesi için önlemler almak zorundayız. Kapıkule'deki sınır kapısı bir açılsın Türkiye'de, Erzurum'da genç kalmayacak. Avrupa'da yaşamak durumunda kalan, yaşamaya mecbur kalan gençlerle karşı karşıya kaldığımız durum" diye konuştu.

GENÇLERİ SİYASETE DAVET EDİYORUM

Toplum siyasetten çok hızlı bir şekilde uzaklaştığını ifade eden Arıkan, şunları söyledi: "Siyaset mi? Böyle yaka silker bir toplumla karşı karşıyayız. Erbakan Hocamızın kullandığı bir cümle var; 'Siyaseti önemsemeyen insanları, insanları önemsemeyen siyasiler yönetir' derdi. Ben özellikle gençleri siyasete davet ediyorum. Bizim partiye gelsinler diye değil. Aklıselim, vatanını seven, genç kardeşlerimizin siyasete girmesini siyaset yapmasını önemsiyorum. Aksi takdirde toprak ayağımızın altından kayıyor. Ekonomik anlamda, dış politikadaki sıkıntılar, eğitim, sağlıktaki sıkıntıları çözebilmenin yolu siyasetten geçiyor. İnsanları siyasete kazandırmanın, siyasetin tekrar güvenini temin etmenin yolu da adaleti tesis edebilmek. Adaletle alakalı sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Gençlere o vaatte bulunuyorum. Bazen şu söyleniyor; 'En büyük potansiyel gençlerde. Gençlere nasıl bir vaatte bulunuyorsunuz?' Onlara dediğim şey şu; Saadet Partisi iktidarında yasalar neyi emrediyorsa ona göre hareket edeceğiz. İşimize gelen kuralları uygularken işimize gelmeyenleri uygulamama hatasına asla düşmeyeceğiz. Velev ki canımız yandı, velev ki bizim aleyhimize bir karar çıktı, o hukuku uygulamaya çalışacağız."

SEÇMENE İSTEDİĞİ CEVABI VEREMİYOR

İktidar ve muhalefetten seçmenin istediği enerjiyi alamadığını kaydeden Arıkan, "Türkiye'deki seçmenin siyasetten uzaklaşmasının önemli sebeplerinden biri de gerek iktidarda gerek ana muhalefetten istediği enerjiyi alamaması. Bugün Türkiye'nin en büyük partisi kararsızlar partisi. Bütün anketlerde bunu görebiliyoruz. AK Parti, CHP, bizden de büyük bir kararsızlar kitlesi var. Demek ki ilk iki sıradaki parti o kararsızlar dediğimiz seçmene istediği cevabı veremiyor. O güveni veremediği için bir arayıştalar. O arayışa cevap verecek ittifakları da yapmanın Saadet Partisi olarak gayretinde olacağız. Bir üçüncü yol arayışında olacağız. Bununla alakalı görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Seçim sathı mahalline girdiğimizde daha net cümleler kuracağım" diye konuştu.