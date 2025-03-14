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Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı

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Macaristan, Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmelerin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresinin uzatılmasına karar verdi. Macaristan'ın da onaylamasıyla Rusya'ya yönelik yaptırımlar 6 ay daha uzatıldı.

Macaristan, Avrupa Birliği (AB) ile hafta boyunca süren pazarlıkların ardından vetosunu kaldırarak, AB'nin Rusya'dan 2 bin 400'den fazla kişiye ve kuruluşa uyguladığı yaptırımların süresinin 6 ay daha uzatılmasını kabul etti.

AB'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan 2 bin 400'den fazla kişiye ve kuruluşa uyguladığı yaptırımlara güncelleme geldi.

MACARİSTAN VETOYU KALDIRDI, YAPTIRIMLAR 6 AY DAHA UZADI

Yaptırımların uzatılmasını onaylamak için 3 isim ve vefat eden bazı isimlerin kara listeden çıkarılmasını talep eden Macaristan'ın isteği hafta boyunca devam eden görüşmeler sonucunda kabul edildi ve Budapeşte yönetimi yaptırımların süresinin dolmasına az bir zaman kala vetosunu kaldırdı. Böylelikle yaptırımların 6 ay daha uzatılmasına karar verildi.

AB medyası, Macaristan'ın talebiyle kara listeden çıkarılanların Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'un kızkardeşi Gulbahor İsmailova, Yahudi asıllı Rus iş insanı Viatçeslav Moşe Kantor ve Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev olduğunu kaydetti.

YAPTIRIM LİSTESİNDE PUTİN DE YER ALIYOR

Kara liste, Rusya'dan üst düzey askerler, hükümet yetkilileri, oligarklar, propagandacılar ve Wagner grubuna bağlı paralı askerleri de içeriyor ve bunlar aleyhinde mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı tedbirleri uygulanmasını öngörüyor. Yaptırım listesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yer alıyor. Liste ayrıca savunma, bankacılık, ulaşım, enerji, madencilik, havacılık, bilişim, telekomünikasyon ve medya alanlarında faaliyet gösteren yüzlerce Rus şirketini de hedef alıyor.

YAPTIRIMLARIN SÜRESİ YARIN İTİBARİYLA DOLUYORDU

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptırımların Rusya'dan ziyade AB'ye zarar verdiğini savunuyor. Altı ayda bir üye ülkelerin tamamı tarafından oy birliğiyle onaylanması gereken yaptırımların süresi, yarın itibarıyla doluyordu. Macaristan hafta boyunca veto ısrarını sürdürmüş, Pazartesi, Çarşamba ve en son dün AB ülkeleri büyükelçileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde sonuç alınamamıştı.

MACARİSTAN OCAK AYINDA AB'NİN RUSYA'YA BAZI YAPTIRIMLARINA İTİRAZ ETMİŞTİ

Macaristan ocak ayında AB'nin Rusya'ya yönelik petrol, kömür, teknoloji, finans, lüks ürünler, ulaşım ve yayıncılığa ilişkin kapsamlı yasakları ve Rusya Merkez Bankası'nın 210 milyar euroluk varlığının dondurulmasını içeren bazı yaptırımlarına itiraz etmişti.

Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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