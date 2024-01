Lübnan Başbakanı İsrail'i Patlamadan Sorumlu Tutuyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde meydana gelen patlamayı İsrail'in işlediği yeni bir suç olarak nitelendirdi. Patlamadaki can kaybı 6'ya yükseldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati, açıklamalarda bulundu. Mikati, söz konusu patlamadan İsrail'i sorumlu tutarak, patlamayı İsrail'in işlediği yeni bir suç olarak nitelendirdi. Mikati, İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışma ortamına sürüklemeyi amaçladığını aktardı. Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamadaki can kaybının 6'ya yükseldiği aktarıldı.

ABD'li yetkili saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu

ABD'li bir yetkili, Aruri'nin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti. İsrail henüz resmi olarak saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, İsrail basınında yer alan haberlerde, hükümetin bakanlara Beyrut'taki patlamaya ilişkin herhangi bir açıklamama yapmamaları konusunda talimat verdiği iddia edildi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamanın İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas'a ait ofisin hedef alındığı ifade edilmişti. - BEYRUT