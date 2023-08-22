Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 210 projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı

Başkan Alim Işık : "Belediyenin bütçesini 10 kat büyüttük, 210 projeyi hayata geçirdik"

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, seçim öncesi halka 130 proje vaadinde bulunmalarına rağmen, şimdiye kadar 210 projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Çocuk Eğlence Merkezinin açılış töreninde konuşan Bakan Işık, belediyenin bütçesini 10 kat büyüttüklerini dile getirdi.

Işık, "Birçok hizmetimiz açısından Türkiye'nin örnek aldığı, birçok belediyemizin gıpta ettiği bir çalışma programıyla şehrimizi adeta yeniden imar ediyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yaptığımız projeler, kazandırdığımız hizmetler devletimizin resmi rakamlarında ve resmi değerlendirmelerinde Kütahya Belediyesi'nin örnek belediye olması ve örnek alınması gereken bir kurum olduğunu gösteriyor. Sadece mali yapımızdaki 4 yıllık düzelmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Göreve geldiğimizde yıllık gelirimizin iki buçuk katı bir borcu devraldık, üç yılda bunları ödedik. Bu arada şehrimizin altyapısını adeta yeniden inşa ettik. Yağmur suyu hatlarından kanalizasyon hatlarına ve içme suyuna birçok yenilemeyi ve eklemeyi yaptık. Bugün şükürler olsun dördüncü yılımızın bütçesinde devraldığımız bütçeyi yaklaşık 10 katına çıkardık, borcu da bütçemizin onda birine düşürdük. 4 yılda kendi mali yapısını 25 kat düzelten ve ayakları üzerinde durabilecek hale gelen bir kamu kurumuna dönüştürdük belediyemizi. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Akıllı şehir uygulamaları konusunda bizimle birlikte aynı statüde olan 51 il belediyesi arasında birinci, 81 belediye arasında da beşinci durumda bir belediyeye yükseldik. Kolay olmadı bunlar. Vatandaşımıza verilen hizmetin hem kaliteli hem de hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için bunlara ihtiyacı vardı Kütahya'mızın. Şu anda 40'ın üzerinde akıllı şehir uygulamasını son 4 yılda şehrine kazandıran bir belediyenin başkanı, çalışanı olmanın haklı onurunu ve gururunu yaşadığımızı da ifade etmek isterim. Vatandaşlarımıza 130 proje taahhüdünde bulunduk, şu anda 210'uncu projemizi şehrimize kazandırmış olduk. Hedefimiz iki katına çıkarmak. İnşallah dönem sonunda, beş yıl sonunda 260 farklı projeyi, taahhüdünün iki katını şehrine kazandıran bir belediye olarak tarihe not düşüreceğiz. Bir kez daha teşekkür ediyorum, çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Onlar isteyecek, biz yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.