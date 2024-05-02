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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret ederek yeni görev sürecinde başarılar diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine yeni görev sürecinde başarılar diledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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