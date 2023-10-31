Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: AB'den adil muamele bekliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu belirterek, AB'den adil muamele beklediklerini söyledi. Ersoy, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin gelişmesine vurgu yaparak, turizm alanında işbirliğinin artması gerektiğini ifade etti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirterek, "Aday olarak AB'den yalnızca adil muamele bekliyoruz." dedi.

Avusturya Ulusal Günü münasebetiyle Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Gabriele Juen'in iki ülke ilişkilerinin derinleşmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Türkiye ile Avusturya'nın köklü tarihi bağları olduğunu belirten Ersoy, iki ülkenin bölgesel ve küresel konularda yakın koordinasyonda olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Avusturya'nın Türkiye'ye hızlı destek sağladığını dile getirdi.

Ersoy, Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini söyleyerek, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in ekimde Türkiye'yi ziyaret etmesinin "Türkiye ile Avusturya arasındaki ortak anlayış ve işbirliğinin güçlenmesine" katkı sağladığını belirtti.

Üst düzey ziyaret ve temaslardaki ivmeyi sürdürmek istediklerini vurgulayan Ersoy, "Avusturya, aynı zamanda 2022 yılında toplam 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmiyle çok iyi bir ticaret ortağıdır. Türkiye ile Avusturya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılını ve işgücü anlaşmasının 60'ıncı yıl dönümünü anacağımız 2024 yılı ilişkilerimizde önemli bir mihenk taşı olacak." ifadesini kullandı.

Ersoy, her yıl daha fazla Avusturyalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktararak, "2022 yılında yaklaşık 455 bin Avusturyalıyı ağırladık ve bu yıl çok daha fazlasını ağırlamayı umuyoruz. Gelecek yıl bunun daha da artacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda iletişim ve işbirliğinin "daha da iyiye gitmesi gereken alanlardan" biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya olduğumuz mevcut bölgesel ve küresel zorluklar göz önüne alındığında, AB ile Türkiye arasındaki daha güçlü temaslar ve koordinasyon daha da önem taşıyor. AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ediyor ve aday olarak AB'den yalnızca adil muamele bekliyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması önümüzdeki dönemde önceliklerimizdir. Kesinlikle yeni bir ivmeye ihtiyacımız var ve vizyoner politikalar bekliyoruz."

Ersoy, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlenmesiyle kaybedilecek hiçbir şey olmadığını ancak kazanılacak çok şey olduğunu vurguladı.

"Çok yaşa Türkiye"

Avusturya'nın atanmış Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen de Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüz yılında Türk halkına sağlık ve başarı dileyerek, Türkçe "Çok yaşa Türkiye." dedi.

Juen, "İki çok genç cumhuriyetin mühürlediği dostluğumuzun ikinci yüzüncü yıl sayfasını açarken, ikili diyalogdaki olumlu dinamiği geliştirelim ve işbirliğimizi güçlendirme potansiyelini yakalayalım." değerlendirmesini yaptı.

Yeşil ve akıllı teknoloji, yenilenebilir enerji, otomotiv sektörünün karbondan arındırılması ve ulaşım konularında her iki ülkenin bilgi birikimiyle yeşil dönüşümü yakalayabileceklerini kaydeden Juen, "Gelecek neslimize yatırım yapalım ve mesleki eğitim konusunda işbirliği yapalım. Türkiye'nin en önemli turistik destinasyonlarından biri olan insanlığın ortak ve değerli kültürel mirasını araştırmak ve korumak için kanıtlanmış işbirliğini birlikte sürdürelim." diye konuştu.